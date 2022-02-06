الصحة : تعاقدنا مع فايزر لتزويدنا بـ”علاج الفم”

دوت الخليج:– قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، إن الحكومة تعاقدت مع شركات لتزويد الأردن بعلاجات لفيروس كورونا تتناول عن طريق الفم.

وبين البلبيسي في حديث لقناة المملكة، إن العلاج المصنع من شركة فايزر يعطى للأشخاص خلال الـ5 أيام الأولى من الإصابة بالفيروس.

وتابع أن العلاجات تعطى للأشخاص من فئة الاختطار المصابين بالأعراض الخفيفة والمتوسطة دون تواجدهم في المستشفيات، كاشفا أن فعاليته تصل إلى حدود 89%.

وأكد أن وزارة الصحة ستصرفه مجانا للأشخاص، مبيناً أنه جرى التعاقد مع فايزر لشراء هذا العلاج، بما يكفي ل 8 آلاف مريض.

ونوه بأنه وخلال شهر أذار القادم ستصلنا أولى دفعات هذا العلاج، مشيرا إلى أن بروتوكول معتمدا سيتم اتباعه في إعطاء هذه الأدوية.