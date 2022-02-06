100 ساعة عمل.. من هو «العم الصحراوى» بطل الأمتار الأخيرة لإخراج ريان؟

جدة - نرمين السيد - منذ بدء جهود المغرب لإنقاذ الطفل ريان أورام، أبى العم الصحراوى "على الجاوجاوى" أن يتوقف للحظة واحدة عن الحفر والعمل، ليسابق الوقت فى مساعيه مع فرق الإنقاذ لنجدة الطفل العالق فى بئر ضيق على عمق 32 مترًا.





ومنذ أكثر من 20 عامًا، يمارس العم على الجاجاوى، وشهرته على الصحراوى، عمله فى مهنة حفر الآباربطرق تقليدية يدوية، إلى جانب عمله فى مجال البناء، ليصبح الرجل الشهير بـ"العم الصحراوى" أكثر معرفة بالحفر والتربة والجبال أكثر من كل ساكنيها.

خبير حفر الآبار

وبرز اسم الخبير المغربى فى حفر الآبار خلال الأيام الماضية، حيث استعانت به السلطات المغربية لقيادة آخر وأعقد مراحل إنقاذ الطفل ريان من أعمق البئر، بعدما اضطرت لحفر نفق وسط الجبل للوصول إلى الطفل.

وتشير التقارير المغربية إلى أن على الجاجاوى هو مغربى فى الخمسينيات من العمر، ويسكن فى الأساس بمدينة أرفود، شرقى المغرب، إلا أنه يمارس منذ أكثر من 20 عاما مهنة حفر الآبار بطرق تقليدية يدوية، إلى جانب عمله فى مجال البناء.

مهارة الحفر اليدوى

وبسبب خبرته فى الصحارى وحفر الآبار، اشتهر على الجاجاوى بكنيته "الصحراوى"، فهو متمكن عادة فى التغلب على المعوقات الطبيعية أثناء الحفر دون الاستعانة بوسائل حفر حديثة.

وبعدما تعذر استكمال مهمة الحفر فى الجبل باستخدام الآليات الثقيلة، لجأت السلطات المغربية لخبرة الجاجاوى فى الحفر اليدوى للآبار، واستعانت به لاستكمال الحفر، حيث تطوع الرجل لاستكمال الحفر وواصل عمله لأيام، يأبى الركون إلى الراحة أو النوم قبل إنقاذ الطفل المسكين.

العمل لـ100 ساعة متواصلة

فيما أظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون قيام الصحراوى، إلى جانب شخصين آخرين بحفر المنفذ الأفقى نحو ريان العالق فى البئر الجافة منذ أكثر من 100 ساعة، وإزالة الأنقاض يدويا تجنبا لخطر الانهيار المفاجئ.

وكانت مرحلة حفر المنفذ الأفقى اليدوى نحو البئر تمثل المرحلة الأصعب والأعقد فى مراحل الإنقاذ، نظرًا لاحتمالات انهيار التربة الهشة بالمنطقة.

احتفاء رواد التواصل الاجتماعى

وعلى بعد أمتار قليلة من عملية الحفر اليدوى، وضعت السلطات أسطوانات خرسانية كبيرة لمكان الحفر بهدف حماية فرق الإنقاذ والطفل العالق من أى انهار صخرى محتمل.

وتفاعل الكثير من رواد منصات التواصل الاجتماعى فى المغرب مع قصة "العم الصحراوى"، واحتفوا بشجاعته، وأشادوا بمجهوداته الكبيرة.