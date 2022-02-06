ريان الذى أبكانا وأبكى العالم.. 5 أيام من الألم والوحدة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - بدأت حكاية الطفل ريان، التى شغلت العالم حينما كان يلهو فى محيط منزله، فى أول فبراير الجارى، وفجأة اكتشفت عائلته اختفاءه، ليتبين لاحقا أنه سقط فى بئر بعمق اثنين وثلاثين مترًا، فى قرية أغران بإقليم شفشاون المغربى.





وتدخلت السلطات الحكومية على الفور لتبدأ رحلة الإنقاذ مع استمرار الطفل لمدة 5 أيام فى البئر. وقالت مصادر مغربية، إن كاميرا الوقاية المدنية رصدت ريان وهو يتحرك ويفتح عينيه ويغمضها، وبعد ذلك شقت السلطات طريقا فى الجبل لإيصال عبوّات أكسجين وبعض الماء والحليب، لريان لكى يصمد فى محنته. واستعانت بعدها السلطات المغربية بأدوات متطورة لمحاولة انتشال الطفل، إذ جلبت جرافات كبيرة للحفر فى محيط البئر، وبعد ساعات طويلة من الحفر نجحت السلطات المغربية فى الوصول إلى مكان الطفل إلا أن الفرحة لم تكتمل بإعلان خروج ريان من البئر، حتى خرج الديوان الملكى الأردنى ينعى الطفل ذو الخمسة أعوام.

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