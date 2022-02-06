روسيا تبدأ تدريبات قتالية للوحدات البحرية المتمركزة فى القرم الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - بدأت الوحدات التابعة لأسطول البحر الأسود الروسى، والمتمركزة فى القرم، اليوم الأحد، إجراء تدريبات بهدف ضمان سلامة الملاحة فى البحر الأسود، حسبما أكدت به الخدمة الصحفية للأسطول.





ووفقًا لما نقلت وكالة "تاس" الروسية، أعلنت الخدمة الصحفية للأسطول أنه تم "إجراء التمرين فى القاعدة البحرية لأسطول البحر الأسود فى القرم، بهدف ضمان سلامة الملاحة، والتدريب القتالى لقوات الأسطول فى منطقة البحر الأسود".

وبحسب الوكالة، شارك فى التمرين أطقم الرادارات ومراكز الاتصالات الموجودة على ساحل شبه جزيرة القرم، التى ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

كما أشارت الخدمة إلى أن التمرين شمل محطات رادار ثابتة ومتحركة لأسطول البحر الأسود، وأظهرت التدريبات درجة عالية من الجاهزية والقدرة على أداء المهام المحددة.

وتأتى التدريبات وسط مخاوف دولية من احتمالات التوغل الروسى فى الأراضى الأوكرانية، إلا أن الكرملين ينفى تلك المزاعم، ويتهم دول حلف شمال الأطلسى "ناتو" بتأجيج التوترات، فيما تشهد المنطقة حشودًا عسكرية وحشودًا مضادة.