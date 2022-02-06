العالم يبكى.. ردود أفعال دولية جراء مصرع الطفل ريان

جدة - نرمين السيد - حظى خبر مصرع الطفل المغربى ريان أورام والذى وافته المنية أمس السبت، إثر سقوطه فى بئر بإقليم شفشاون شمالى البلاد على ردود أفعال عالمية، حيث أعلنت الدول عن تضامنها مع الشعب المغربى، مقدمة خالص العزاء والمواساة لعائلة الطفل ريان وللمغرب حكومة وشعبا.





وأعرب رئيس الوزراء الماليزى إسماعيل صبرى يعقوب -فى تغريدة له على موقع "تويتر" اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستار" الماليزية- عن تعازيه لأسرة الطفل المغربي، قائلا "إنه من المحزن للغاية معرفة خبر وفاة ريان، أنا وعائلة ماليزيا بأكملها نقدم تعازينا الصادقة لعائلة ريان". ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية البحرينية - عن بالغ تعازيها ومواساتها للمملكة المغربية وشعبها الشقيق فى وفاة الطفل ريان، مؤكدة تضامنها قيادة وشعبًا مع الشعب المغربى الشقيق، وأسرة الطفل ريان فى هذه الحادثة المأساوية المؤلمة التى شدت مشاعر شعوب العالم، داعية المولى عز وجل أن يُلهم والديه وذويه الصبر والسلوان. وكان الطفل البالغ من العمر خمس سنوات قد سقط فى بئر بعمق 32 مترا وعلق به لمدة خمسة أيام فى قريته بالقرب من إقليم شفشاون شمال المغرب.

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