تمويل شخصي شركة اليسر للتقسيط في المملكة العربية السعودية

تمويل شخصي شركة اليسر، وهى تعتبر احدي الشركات السعودية التي تقدم تمويل شخصي متنوع لجميع الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، وشركة اليسر للاجاره هي احدي شركات مجموعه عبد اللطيف العيسى القابضة وتعتبر من أكابر الشركات داخل المملكة، شركة اليسر أصبحت من أوائل الاختيارات في عالم التمويل لدى جميع السعوديين والمقيمين أيضا، وهى من الشركات التي تمتلك دور كبير في خدمات التمويل بامتلاكها برامج تمويل مختلفه، حيث هناك تمويل شخصي من شركة اليسر للأفراد وهناك قروض متنوعه للشركات والمؤسسات، وحتى الآن تعتبر اليسر للاجاره من ضمن مائة شركه تنمو بسرعه كبيره بسبب خدماتها المميزة، وتمتلك ثقة كبيره لجميع عملائها بسبب النشاط المميز في تمويل المشروعات الصغيرة، وسوف نتعرف من خلال هذه المقالة على تفاصيل قرض شخصي شركة اليسر.

تمويل شخصي شركة اليسر

من مميزات شركة اليسر السعودية أنها تعمل تحت رقابة وأشراف البنك المركزي السعودية بل ومرخصه أيضا مما يزيد من ثقة عملائها، وتقدم تمويلات مختلفه منها تمويل شخصي شركة اليسر وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأيضا تقوم بتمويل الأصول الانتاجيه والتمويل الاستهلاكي، سوف نتعرف على مختلف التمويلات التي تقدمها شركة اليسر ونتعرف على الشروط التي يجب توافرها في كل من يريد الحصول على تمويل شركة اليسر.

برامج وتمويل شركة اليسر للأفراد

برنامج تورق.

برنامج إجارة.

برنامج مرابحة.

برنامج تمويل السلع الاستهلاكية.

برنامج التمويل الأصغر.

برنامج تمويل المتقاعدين.

شروط شركة اليسر للتقسيط منتج الاجاره

يصل مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج إلى كفيل.

هامش ربح تنافسي.

لا يشترط أن تكون الجهات المعتمدة من شركة اليسر.

فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.

تصل الدفعة الأخيرة حتى 30% من قيمة السيارة.

إمكانية جدولة الدفعة حتى 24 شهر إضافي.

هناك شبكة شراكات واسعة مع الوكالات والمعارض على مستوى المملكة.

إمكانية تمويل السيارات المستعملة.

شروط شركة اليسر برنامج تورق