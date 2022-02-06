نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا رابط نتيجة القبول الخاص في الجامعات السودانية 2021 برقم الاستمارة admission.gov.sd ودليل القبول للجامعات الأهلية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث عن رابط تسجيل استمارة القبول للتقديم في الجامعات السودانية 2021 admission.gov.sd ودليل القبول للجامعات السودانية للعام الدراسي الجديد 2021-2022 حيث يبحث الكثير من الطلاب داخل دولة السودان وخارجها عن تفاصيل التقديم للالتحاق بالجامعات السودانية ، وأعلنت وزارة التعليم العالي السودانية منذ أيام قليلة عن بدء قبول طلبات التسجيل للحاق بالجامعات السودانية وسوف يستمر التقدم للتسجيل حتي يوم 28 من ديسمبر الجاري .

تفعيل رابط التقديم للجامعات السودانية 2021-2022

وقال الدكتور ازهري عمر عبدالباقي ، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، انه تم بالفعل الانتهاء من الاستعدادات العامة ، ووافقت الإدارة علي الشهادات المقدمة وتوثيقها، وأتاحت الوزارة رابط إلكتروني للطلاب لمعرفة دليل التسجيل في الجامعات السودانية 2021 وذلك برقم الاستمارة الإلكترونية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان أنه تم تفعيل رابط التقديم في الجامعات السودانية الأهلية للعام الدراسي الجديد 2021-2022 خلال الفترة من 16 ديسمبر 2021 وحتى يوم 28 ديسمبر 2021 لجميع الطلاب السودانيين والأجانب.

وحددت وزارة التعليم العالي شروط القبول والتقديم للجامعات الأهلية للسوادنيين والأجانب نستعرضها عبر السطور التالية.

شروط القبول في الجامعات السودانية 2022

وضعت وزارة التعليم العالي السودانية عدة شروط القبول في الجامعات السودانية 2022 يجب استيفاءها من قبل المتقدمن للالتحاق بالجامعات السودانية للعام الدراسي 2021_2022.

ونص دليل القبول في الجامعات السودانية المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي السودانية كالآتي:

يجب استيفاء الحد الأدنى من شروط القبول بالنسبة للطالب المتقدم للالتحاق بالجامعات السودانية.

الحصول علي شهادة الثانوية العامة ، واذا كان الطالب اجنبي لابد من التقدم للتسجيل في الجامعات السودانية ومن ثم يقوم بتصديق الشهادة الخاصة به من وزارة التعليم العالي بدولة السودان.

إذا كان الطالب حاصلا علي دبلومات ، يتم استقباله من خلال نسبة مئوية معينة .

للتقدم إلي درجة البكالوريوس يشترط ان يكون الطالب المتقدم للتسجيل في الجامعات السودانية حاصل على نسبة مئوية

لابد أن تستوفي جميع الشروط المعلنة اولا لمن يرغب في التقديم للتسجيل في الجامعات السودانية .

استخراج نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية 2021

ويعيش الطلاب والطالبات في السودان حالة من القلق والتوتر منذ ظهور النتيجة الثانوية وهم في انتظار معرفة استخراج نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 بعد ان انتهوا من ملئ استمارات التقديم بالجامعات و المعاهد السودانية لهذا العام كما ينتظر الآن الطلاب الإعلان عن نتيجة قبول في الجامعات و المعاهد السودانية بشكل رسمي للحصول عليها.

في سياق متصل، أن مدير الاعلام والعلاقات العامة في وزارة التعليم العالي السودانية، أسامة محمد العوض، أنه تم إعلان نتائج القبول للجامعات السودانية 2022، خلال الأسبوع الجاري، عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد اعتماد نتائج القبول رسميا خلال الاجتماع الذي حضره، كلا من مديري الجامعات الحكومية والخاصة، ووكيل الوزارة.

ويمكن استخراج نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 عبر رابط نتائج القبول الخاصة.

تسجيل استمارة القبول للجامعات السودانية 2022

يمكن للطلاب المتقدمين للتسجيل استمارة القبول الجامعات السودانية للعام الدراسي 2022_2022 اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلي موقع دليل القبول بالجامعات السودانية عبر رابط daleel.admission.gov.sd.

إدخال بيانات الطالب كاملة .

ومن ثم يتم تسجيل الدخول .

تسجيل البيانات الخاصة بالكلية التي يرغب في الالتحاق بها .

النقر علي أيقونة ” تأكيد ” للبيانات التي أدخلها.

يضغط الطالب على إرسال النموذج ومن ثم طباعته.

يذكر أن: مدير الإدارة العامة للقبول بالجامعات السودانية علي الشيخ قد صرح بأن إستمارة التقديم للطلاب والطالبات الراغبين بالإلتحاق بالجامعات السودانية تقدر ب 200 جنيه سوداني.

وأكدت وزارة التعليم العالي السودانية علي انه يجب مراجعة دليل القبول بالجامعات السودانية 2022 بشكل جيد من قبل الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات السودانية ، وعليهم قراءة الشروط الخاصة بالتقديم للجامعات السودانية بدقة لكي يتم القبول لم تنطبق عليهم الشروط.