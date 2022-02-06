نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر link استخراج نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 وlink تحميل دليل القبول الخاص للجامعات السودانية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السودانية تفعيل رابط استخراج نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 وlink تحميل دليل القبول الخاص للجامعات السودانية 2021 pdf للطلاب المتقدمين بالاستمارة الالكترونية للدراسة في الجامعات السودانية بعد ظهور نتائج امتحانات الثانوية العامة بينما أتاحت وزارة التعليم العالي موقع القبول للجامعات للدخول من قبل الطلاب للتعرف على نتائج قبول جامعات السودان 2022 من خلال الرابط المباشر الخاص به.

نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021-2022

وشهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية ارتفاع نتائج البحث عن نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021-2022وذلك من أجل الحصول عليها والتعرف دليل القبول الخاص للجامعات السودانية 2021 pdfعلى الكليات والجامعات التي وقعت في نصيبهم. حيث يقوم الطالب بمعرفة نتيجته والتعرف عليها ومدي قبوله في الجامعات بالسودان بكل سهولة.

وكانت النتائج قد تم تاجيلها في السودان بمختلف الولايات. وذلك في خضم الأزمة الأخيرة التي تمر بها البلاد من احتجاجات وازمات شهدتها البلاد ومن المفترض ان يعود كل شيء الي طبيعته خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، أن الوزارة اعتمدت نتائج القبول في الجامعات السودانية للعام الدراسي 2021-2022 للطلاب السودانيين والأجانب. وذلك عقب اجتماع مسئولي وزارة التعليم العالي السودانية، وعلى رأسهم كلا من مديري الجامعات الحكومية والخاصة، ووكيل الوزارة. لاعتماد نتيجة قبول التقديم في الجامعات السودانية 2021 برقم الاستمارة.

تحميل دليل القبول الخاص للجامعات السودانية 2021 pdf

وفتحت وزارة التربية والتعليم في جمهورية السودان الموقع الرسمي الخاص بالتقديم في الجامعات كما أنها اتاحت تحميل دليل القبول الخاص للجامعات السودانية 2021 pdf والتقديم لمدة خمسة عشر يوما.

كما تعمل الوزارة في الوقت الحالي على متابعة وفحص الرغبات المقدمة من قبل الطلاب على الموقع الرسمي قبل التعرف على النتائج.

ويمكن تحميل دليل القبول الخاص للجامعات السودانية 2021 pdf عبر موقع وزارة التعليم العالي من daleel.admission.gov.sd.

استخراج نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية 2021

من أجل الحصول على نتيجة قبول جامعات السودان هناك خطوات استخراج نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية 2021 بكل سهولة يجب الالتفات لها وهي تتم. وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وهذه الخطوات على النحو التالي.

الخطوة الأولى: يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي لنتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية 2021 عبر رابط admission.gov.sd/result.