غدا.. بوريل يتوجه لواشنطن لحضور اجتماعات مجلس الطاقة

جدة - نرمين السيد - أعلن الاتحاد الأوروبى، أن ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، سيتوجه غدا الإثنين، إلى واشنطن فى زيارة عمل تستغرق يومين لبحث القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولى، وإعادة تأكيد قوة الشراكة عبر الأطلسى والعلاقات بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.





وجاء فى بيان نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى: أن بوريل سيعقد اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، لمناقشة القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولى فى لحظة حاسمة بالنسبة للدبلوماسية العالمية، وبعد ذلك سيشارك جنبًا إلى جنب مع مفوض الاتحاد الأوروبى للطاقة كادرى سيمسون، فى مجلس الطاقة بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ومع وزيرى الخارجية والطاقة الأمريكيين، أنتونى بلينكين وجينيفر جرانهولم، على التوالى. وأضاف البيان، أن مجلس الطاقة بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة سيكون حدثاً حاسمًا للمضى قدمًا، فى التعاون بشأن أمن الطاقة والالتزام المشترك لتسريع الانتقال العادل والنظيف للطاقة إلى الحياد المناخى لمواطنى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وحول العالم، ويأتى هذا الحدث فى لحظة محورية لمعالجة إمدادات الطاقة وتوافر الغاز الطبيعى وتقلب الأسعار.

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