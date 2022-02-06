روسيا تسجل أكثر من 180 الف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية زيادة قياسية جديدة لعدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت 180071 إصابة، كذلك سجلت 661 حالة وفاة.
وأعلن المركز الروسي لمكافحة الفيروس عن تماثل 59583 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي، وإيواء 12749 مصابا بالفيروس في المستشفيات لتلقي العلاج.
وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، تم تسجيل أكبر عدد منها في مدينة بطرسبورغ (21448)، تليها العاصمة موسكو (18856)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (10443).
ووفقا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الأحد، سجلت روسيا 12 مليونا و810118 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الجائحة، تعافى منها 10 ملايين و569271 شخصا، فيما بلغ إجمالي عدد المتوفين من جراء الفيروس 335414 شخصا حتى الآن.
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