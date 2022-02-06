إصابات كورونا فى القارة السمراء تتجاوز 10 ملايين حالة

جدة - نرمين السيد - أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" فى القارة بلغ 10 ملايين و896 ألفًا و302 حالة إصابة، مؤكدة تسجيل 241 ألفًا و116 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.





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