جدة - نرمين السيد - وذكر المقر - فى بيان له، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالى الإصابات فى روسيا إلى 12 مليونا و810 آلاف و118 إصابة مؤكدة، مشيرا إلى أن روسيا سجلت خلال نفس الفترة 661 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات 335 ألفا و414 حالة وفاة.
كما تعافى 59 ألفا و583 شخصا من الإصابة، ليبلغ عدد المتعافين 10 ملايين و569 ألفا و271 شخصا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل أكثر من 180 ألف إصابة جديدة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.