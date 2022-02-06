الفازلين لإزالة الشعر الزائد نهائيًا بدون ألم في دقائق

يعتبر إزالة الشعر من المشاكل التي تواجه الكثير من الفتيات ويترتب عليها الشعور بالألم الشديد ويعد الفازلين من أكفأ الوسائل التي يعتمد عليها في إزالة الشعر دون أن يتم الشعور بأدنى ألم ومن خلال مقالنا الآتي سنقدم إليكم أهمية الفازلين وكيفية استخدامه في إزالة الشعر.

استخدام الفازلين لإزالة الشعر

يعتبر الفازلين من الطرق البسيطة والسهلة التي يعتمد عليها في إزالة الشعر ويتم استخدامه بخطوات بسيطة للغاية كما أن مكوناته بسيطة وغير مكلفة وإليكم المكونات.

مكونات وصفة الفازلين لإزالة الشعر

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض. نصف ملعقة من مسحوق الكركم. ثلاثة ملاعق من حليب البودرة. نصف ملعقة من الفازلين.

خطوات تحضير وصفة الفازلين لإزالة الشعر

يتم الاعتماد على تلك الوصفة في التخلص من الشعر بشكل نهائي وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير وصفة الفازلين لإزالة الشعر.

طريقة تحضير وصفة الفازلين لإزالة الشعر

يتم الحصول على إناء ثم يتم وضع فيها كافة المكونات دون أن يتم وضع الفازلين ثم يتم خلطهم سويًا مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم إضافة نصف ملعقة من الفازلين مع الاستمرار في الخلط. بعد ذلك يتم وضع الخليط على البشرة في عكس اتجاه نمو الشعر في المناطق المرغوب التخلص من الشعر. يتم ترك الخليط لحين أن يجف على البشرة بصورة نهائية. فبعد أن يجف يتم إزالته في الاتجاه العكسي لنمو الشعر. بعد ذلك يتم غسل البشرة باستخدام المياه الدافئة ثم بالمياه البادرة من أجل سد المسام.

أهمية الفازلين للبشرة