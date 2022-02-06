الحكومة الإسرائيلية تناقش مشروع قانون المواطنة اليوم

تناقش حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، “قانون المواطنة”، والذى يمنع منح حق الإقامة أو الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين أو فلسطينيات يتجوزون من إسرائيليين.

وذكرت قناة مكان الإسرائيلية، أن وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي اييليت شاكيد ستطرح على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون يقضي بتمديد سريان مفعول قانون المواطنة بعام إضافي، الأمر الذي يعارضه حزبا ميرتس والموحدة.

وأكدت كتلة كاحول لافان، التي يترأسها وزير جيش الاحتلال بيني جانتس، أن الحديث يدور عن قانون ينطوي على أهمية أمنية بالغة مهددة بدراسة خطواتها إذا لم يتم تمريره.

وأوضحت الوزيرة شاكيد أن هناك حل وسط يتم دفعه لتجاوز إزمة ائتلافية وهو منح حرية التصويت لمركبات الائتلاف بهذا الشأن.

وأشارت القناة إلى أن وزيرة الداخلية اييلت شاكيد من حزب “يمينا” تدفع مشروع القانون الذي طرحه عضو الكنيست سيمحا بوتمان من “الصهيونية المتدينة”.

وكان وزير خارجية الاحتلال يئير لابيد قد استأنف قرارا سابقا للجنة الوزارية بتأييد مشروع القانون.

يذكر أن مشروع القانون يمنع منح حق الإقامة أو الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين أو فلسطينيات يتجوزون من إسرائيليين.