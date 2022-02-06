أعلنت الإدارة العاملة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودي أمس السبت 5 فبراير ، عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي المديرية العامة للسجون تويتر ، عن فتح باب القبول والتسجيل ، وذلك علي رتبة جندي للنساء في المديرية العامة للسجون من حملة مؤهل الثانوية العامة وأعلي من ذلك ، ضمن التعيين علي درجات الوظائف العسكرية للنساء في المديرية العامة للسجون ، ومن خلال مقالنا اليوم بخصوص وظائف المديرية العامة للسجون للنساء ، نستعرض لحضراتكم أهم شروط التقديم علي الوظائف ، وطريقة التقديم بالخطوات ، كما يمكنكم التعرف علي خطوات الترشيح النهائي لوظائف المديرية العامة للسجون عبر موقعنا ثقفني.

شروط وظائف المديرية العامة للسجون للنساء

وفق ما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية تقديم وظائف الكادر النسائي برتبة جندي بالشروط التالية :

حصول المتقدمة علي شهادة الثانوية العامة فما أعلي ( يفضل دبلوم أو بكالوريوس ).

للشهادات الخارجية يتم تصديقها من وزارة التعليم السعودي بعد معادلتها.

المتقدمة تحمل الجنسية السعودية ، ونشات داخل المملكة.

تستثني من شرط المنشأ من رافقت والدها في خدمة المملكة بالخارج.

يشترط حسن السيرة والسلوك لدي المتقدمات علي وظائف السجون للنساء.

عدم وجود أي سوابق لدي المتقدمة بجرائم شرف أو أمانة.

توافر هوية وطنية مستقلة سارية المفعول.

لا يكون قد سبق تعينها بوظائف الخدمة العسكرية.

ألا تكون قد تم فصلها من الخدمة بإحدى المراكز والمعاهد العسكرية أو أي وظيفة حكومية لأي سبب.

غير متزوجة من أجنبي ” غير سعودي “.

اجتياز كافة اختبارات القبول الخاصة بوظائف مديرية السجون.

طريقة التقديم علي وظيفة جندي للكادر النسائي

بعد إعلان فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون في المملكة العربية السعودية ، يجب إتباع الخطوات التالية وفق ما أعلنت المديرية العامة للسجون :