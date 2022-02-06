بعد أيام من تعيينه.. استقالة رئيس وزراء بيرو

جدة - نرمين السيد - وبحسب إذاعة راديو "آر بى بي" المحلية، قدّم رئيس الوزراء بينتو طلب استقالته لرئيس البلاد، معترفا لوسائل الإعلام بهزيمته.

هذا وكان فالير بينتو قد استلم منصب رئيس الوزراء فى 1 فبراير، وفى اليوم التالى ظهرت فى وسائل الإعلام المحلية أنباء عن صلته المحتملة بالفساد، وأيضًا أنه فى الماضى رُفعت دعاوى قضائية بحقه بسبب أعمال العنف ضد زوجته وابنته.

بعد ساعات من تعيين فالير، يوم الثلاثاء، ظهرت تقارير للشرطة من عام 2016 تتهمه فيها ابنته وزوجته الراحلة بالعنف ضدهما.