تقرير سرى للأمم المتحدة: كوريا الشمالية واصلت تطوير ترسانتها النووية

جدة - نرمين السيد - أكد تقرير سرى للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية واصلت تطوير ترسانتها النووية وقدراتها الصاروخية منذ عام، وذلك على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليها منذ 2006، والتى زادت فى شكل كبير عام 2017 فى عهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.





ووفقًا للوثيقة السنوية التى أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن الـ15، فإن "الهجمات الإلكترونية، خصوصًا على أصول العملات المشفرة، تبقى مصدرًا مهمًا للإيرادات لحكومة كوريا الشمالية".

كما أشار التقرير الذى أعده خبراء الأمم المتحدة المكلفون بمراقبة حظر الأسلحة والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، إلى أن "كمية الواردات غير المشروعة من النفط المكرر زادت فى شكل حاد منذ عام، ولكنها عند مستوى أقل بكثير مما كانت عليه فى السنوات السابقة".

وفيما يتعلق بالتسلح الكورى الشمالى الذى يحاول المجتمع الدولى الحد منه، أكد الخبراء أن بيونج يانج "واصلت الحفاظ على برامجها النووية والصاروخية البالستية وتطويرها، فى انتهاك لقرارات مجلس الأمن".

وأضافوا "رغم عدم الإبلاغ عن أى تجارب نووية أو إطلاق صواريخ عابرة للقارات، واصلت كوريا الشمالية تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية النووية".

كما أشارت الوثيقة إلى أن بيونج يانج أظهرت منذ عام "قدرات متزايدة على الانتشار السريع، وقدرة عالية على الحركة (بما فى ذلك فى البحر) ومرونة محسنة لقواتها الصاروخية".

كما أكدت الوثيقة الأممية أن عملية "صيانة وتطوير البنية التحتية النووية والصاروخية البالستية لكوريا الشمالية قد استمرت"، مضيفًا أن البلاد "واصلت السعى للحصول على معدات وتكنولوجيا ومعرفة فنية لهذه البرامج فى الخارج، ولا سيما عن طريق وسائل معلوماتية وأبحاث علمية مشتركة".

كما أوضح الخبراء الأمميون أنهم لاحظوا أيضا توقف قادة كوريا الشمالية عن استيراد سلع فاخرة، ولا سيما منها السيارات، وهو استيراد كان قد لاقى تنديدا فى السنوات المنصرمة.