الجيش اليمنى يحقق انتصارات جديدة على الحوثيين بـ مأرب

جدة - نرمين السيد - أعلنت قيادة المنطقة العسكرية السابعة فى الجيش اليمنى اليوم، الأحد، أن وحداتها القتالية حققت انتصارات كبيرة على جماعة الحوثى بالجبهة الشمالية الغربية لمأرب، وخصوصا فى جبهات لعيرف والهجرة ومحزام ماس.





وقالت قيادة العمليات بالمنطقة السابعة، لقناة "العربية" الإخبارية، إن "جماعة الحوثى تكبدت خلال الأيام الماضية خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية فى اليمن الذى منع الحوثيين من الدفع بتعزيزات إلى جبهات المعركة". وكانت قوات الجيش اليمنى قد أعلنت أمس، السبت، أنها تقدمت باتجاه عمق مدينة حرض بمحافظة حجة شمالى غرب البلاد من محورين على الخط الدولى الرابط بين عبس والمدينة جنوبا، والخط الرابط بين حرض وميدى غربا. وأفاد المركز الإعلامى للمنطقة العسكرية الخامسة فى الجيش اليمنى بأن قوات الجيش تمشط فى الأثناء، الأحياء الجنوبية والغربية لمدينة حرض، وسط اشتباكات عنيفة مع جماعة الحوثى المتحصنة داخل المدينة.

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