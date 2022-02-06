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عمر شويل - جدة تدشين منصة اعتماد السعودية وخطوات التسجيل 1443هـ ، توفر منصة اعتماد العديد من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالأفراد العاملين والموظفين الحكوميين بالمملكة العربية السعودية، فقد تم تدشينها بالمملكة العربية السعودية يوم الأحد جمادى الأولى 1439هـ الموافق 21 يناير لعام 2018م رغبة في تحويل كافة أعمال الميزانية العامة والحكومية لتعمل بشكل رقمي وذلك لرفع روح النزاهة والشفافية في ميزانية المملكة العربية السعودية، وتيسيرًا لأعمال المستثمرين والمطالبات المالية بأقل مجهود.

نبذة عن منصة اعتماد السعودية

تعد منصة اعتماد السعودية واحدة من أحد المنصات الالكترونية التابعة لوزارة المالية السعودية متمثلة فى التحول الإلكتروني بوزارة المالية السعودية، فقد قام وزير المالية بالمملكة العربية السعودية ورئيس إدارة المركز الوطني بالمملكة السيد محمد بن عبد الله الجدعان بتدشينها أثناء حضور المهندس عبد الله بن عامر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

حيث تكمن أهمية تدشين هذه المنصة السعودية في أنها تقنية هامة في تحقيق التحول الرقمي لكل المعاملات الحكومية بوزارة المالية السعودية متمثلة في دعم التواصل الفعال بين الوزارة و القطاعين الحكومي والخاص لتوفير المجهود الإداري بين وزارة المالية السعودية و الجهات المستفيدة بالمملكة و لمكافحة الفساد المالي والإداري بالدولة.

خطوات التسجيل في منصة اعتماد السعودية

وقد أتاحت وزارة المالية السعودية موقعًا الكترونيًّا للتسجيل بالمنصة والاستفادة من جميع خدماتها الآلية المقدمة للمواطنين السعوديين وكذلك المقيمين على أراضيها، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية monafasat.etimad.sa

النقر على أيقونة مستخدم جديد، وادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد استيفاء جميع الخطوات السابقة يتم استكمال عملية التسجيل وتأكيدها بعد استلام رسالة عبر الايميل المسجل من قِبل المستفيد.

استكمال عملية التسجيل وتعبئة جميع المستندات النظامية اللازمة.

البدء في طباعة نموذج التفويض على الورق الرسمي للمؤسسة أو الشركة.

من خلال المنصة الإلكترونية يتم إرسال صورة من التفويض بعد التصديق عليه من الغرفة التجارية حتي يتم تفعيل الحساب.

تسعى منصة اعتماد إلى تقديم العديد من الخدمات الآلية للعديد لوزارة المالية مثل إدارة الميزانية، إدارة العقود والتعميدات، إدارة المنافسات والمشتريات، إدارة الحقوق المالية، و إدارة المدفوعات.