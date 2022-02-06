نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهوية البصرية ليوم التأسيس السعودي “يوم بدينا” 1443 وموعد الإجازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهوية البصرية ليوم التأسيس السعودي، هو ما أعلنت عنه السعودية مؤخرًا، وذلك تحت شعار “يوم بدينا” والذي يحمل الكثير من تاريخ المملكة العربية السعودية العريق، وجاء الشعار بهذا العام 1443 هـ، ليظهر في المنتصف تماما “رجلا يحمل راية”؛ في محاولة للإشارة إلى ما يبذله رجال المجتمع السعودي، من بطولات مجتمعية داخل المملكة، ويحيط به أربعة رموز أخرى دالة على هوية المملكة، وهي التمور حيث تدل على الخير والنماء، وكذلك رمز المجلس للدلالة على الوحدة الثقافية والمجتمعية، إلى جانب رمز الخيل العربي، والدال على البطولة والفروسية، كما جاء رمز السوق في إشارة، إلى النماء الاقتصادي وما تشهده المملكة من انفتاح على العالم، ويوافق يوم التأسيس السعودي، نفس يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى، بيد أمير محافظة الدرعية الأمير محمد بن سعود، بالتعاون مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذلك خلال العام 1139 هـ الموافق 1727 م.

ما هو يوم التأسيس السعودي

وإذ يتساءل الكثيرون بشأن يوم التأسيس السعودي، يمكن القول إنه يختلف تمامًا عن اليوم الوطني السعودي، حيث يتم الاحتفال كل عام بيوم التأسيس السعودي، في اليوم الموافق 22 فبراير من كل عام ميلادي، وجدير بالذكر، أن الاحتفال سنويًا بيوم التأسيس السعودي، قد جاء بأمر ملكي، بالإضافة إلى منح العاملين في المملكة العربية السعودية، إجازة مدفوعة الأجر في هذا اليوم، وقد تم إطلاق “الهوية البصرية ليوم التأسيس السعودي”، لتعبر عن هذا اليوم وتتحول شعارًا له من كل عام.

الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني السعودي

ما الفارق بين اليوم الوطني السعودي، ويوم التأسيس السعودي، هو أكثر ما يتم طرحه من تساؤل، خاصة لمن لا يعلمون تاريخ المملكة العربية السعودية، وباختصار يمكن القول بأن اليوم الوطني السعودي، هو يوم الاحتفال بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية، وذلك على يد مؤسسها الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، حيث تم في هذا الوقت إعادة تسمية “مملكة الحجاز” مع “بلاد نجد”، لتتحول إلى “المملكة العربية السعودية” منذ ذلك اليوم، عقب محاولتين سابقتين للتوحيد ولكنهما لم تنجحا، ويوافق الاحتفال باليوم الوطني السعودي، 23 سبتمبر من كل عام ميلادي، وهو يوم إجازة مدفوعة للعاملين داخل المملكة، ويمكنك الاستمتاع بعروض اليوم الوطني السعودي، خلال فترة الاحتفالات به من كل عام.

يوم التأسيس السعودي اليوم الوطني السعودي تاريخ الاحتفال 22 فبراير 23 سبتمبر تاريخ اليوم هو يوم تأسيس الدولة السعودية الاولى عام 1139 هـ والموافق 1727 م هو يوم توحيد المملكة العربية السعودية عام 1351 هـ والموافق 1932 م ما هو؟ تم تأسيس الدولة السعودية الأولى به فيه على يد الأمير محمد بن سعود تم فيه هذا اليوم توحيد الحجاز مع بلاد نجد تحت اسم المملكة العربية السعودية

موعد إجازة يوم التأسيس

أطلق الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – أمرًا ملكيًا، بأن اليوم 22 فبراير من كل عام ميلادي، هو يوم إجازة رسمية داخل المملكة، احتفالا بذكرى يوم التأسيس السعودي، شاملة بذلك القطاعين الحكومي والخاص.