نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الجرعة الثالثة المنشطة في الكويت cov19vaccine برابط مباشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة الصحة في دولة الكويت رابطاً سريعاً للمتقدمين على الجرعة الثالثة المنشطة وذلك بحجز موعد مسبق من خلاله، وهي ضمن خدمات الوزارة الرامية لتنظيم مواعيد مسبقة للحصول على لقاح كورونا من الجرعة الثالثة للاستفادة من التحصين ضد كورونا وتعزيز تقوية المناعة لدى كل من يقيم في أرض الكويت سواء مواطنين أو وافدين. وفي التفاصيل التالية طريقة حجز موعد الجرعة الثالثة عبر رابط تسجيل الجرعة الثالثة لمن هم دون سن الـ 51

خدمة تسجيل الجرعة الثالثة

يستقبل نظام المواعيد المخصص للجرعة الثالثة، استقبال تسجيلات الراغبين بالتطعيم ضد كورونا وذلك للحصول على الجرعة المنشطة الثالثة من خلال الموقع المخصص الذي فعلته وزارة الصحة cov19vaccine moh gov kw الكويتية. وبإمكان تلقي الجرعة الثالثة بدون موعد والذي يطبق لمن هم فوق الخمسين عاماً.

فبإمكانهم تعبئة نموذج التسجيل الخاص بطلب لقاح كوفيد19 ثم إرساله من أجل اعتماد أنظمة الوزارة الموعد الذي طلبه المستخدم.

لماذا يجب أخذ الجرعة التعزيزية(الثالثة)

تقوية للمناعة ضد العدوي

تقلل فرص الإصابة بالفيروس ومتحورتاه

تقلل المضاعفات والوفاة من كوفيد19

حماية للفئات الأكثر عرضة للإصابة

وزارة الصحة الكويتية تطعيم لقاح كورونا

تقدم خدمة تسجيل لقاح كورونا الجرعة الثالثة إمكانية ترتيب موعد إلكتروناً على رابط حجز الجرعة الثالثة ضد كوفيد19 ، وتستهدف الوزارة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر بالإصابة بالفيروس، في حين يمكن الدخول إلى موقع وزارة الصحة الكويتية واختيار تسجيل مسبق لتطعيم كوفيد19 حتى يتمكنوا من التطعيم ضد كورونا في أحد مراكز الصحة، وفق موعد محدد مسبقاً ويكون التطعيم في الوقت ذاته.

تسجيل لقاح كورونا الجرعة المنشطة

جاءت تصريحات المتحدثين الرسميين بوزارة الصحة الكويتية، عن توفير الجرعة الثالثة المنشطة ضد فيروس covid-19، من دون موعد، لمن هم أكبر من 50 عاما، في مراكز التطعيم ضد الفيروس. يستثنى من قرار عدم ضرورة الموعد المسبق، كل شخص أقل من 50 عاما، وفقاً لوزارة الصحة الكويتية.

نظام المواعيد لتسجيل لقاح كورونا مسبق لا ينطبق على من هم أكبر من 50 سنة، وبإمكانهم التطعيم مباشرة في هذه المراكز الصحية التالية («مشرف وجسر جابر ومركز شباب جليب الشيوخ».

أين أجد أماكن التطعيم

وبحسب مصادر وزارة الصحة الكويتية، يتم تقديم الجرعة الثالثة للأشخاص بعد مُضي ستة أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية المنشطة من لقاح كورونا. وذلك من أي منصة من منصات اللقاح ،(“فايزر- بيونتك” أو “موديرنا” أو “أكسفورد” أو “جونسون آند جونسون)” على أن نفس الجرعة الثالثة متاحة بعد أقل من 6 اشهر لبعض الفئات مثل نقص المناعة، ومرضي السرطان، وذلك إجراء تقييم طبي.

في البيانات التالية يمكن الاستفادة بالتعرف على أماكن المراكز وساعات العمل وهي المراكز التي تقدم الجرعة الثالثة بدون موعد وحتى تسجيل.

قاعة مشرف 5- 6(أرض المعارض-مشرف)

مواعيد العمل الأحد-الخميس(9ص-7م)، السبت(10ص-4م)

ويمكن تلقي التطعيم في هذه المراكز المذكورة أعلاه دون الحاجة للتسجيل او موعد مسبق

المقال سيساعد في الإجابة على الأسئلة الشائعة

كيفية الحصول على الجرعة الثالثة بواسطة نظام المواعيد المسبقة.

ماهي المدة المسموحة لتسجيل الجرعة الثالثة بعد أخذ الجرعة الثانية.

ما هو رابط موقع وزارة الصحة الخاصة بلقاحات كورونا

متى موعد تلقي الجرعة الثالثة لمن هو أكبر من 50 عاماً بموعد مسبق في الكويت.

ماهي قائمة أسماء المراكز التي تقدم جرعة كورونا بدون موعد

حجز موعد تطعيم كورونا الجرعة الثالثة الكويت

وقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن إطلاق رابط حجز موعد جرعة ثالثة منشطة من لقاح كوفيد 19 من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة وهو cov19vaccine moh gov kw، من أجل تسجيل تطعيم كورونا الجرعة المنشطة في البلاد، وفي الطريقة التالية توضيح كيفية حجز موعد مسبق مرتبط بالجرعة الثالثة عبر رابط التسجيل

بدايةً، توجه لموقع وزارة الصحة الإلكتروني او الدخول على رابط تسجيل تطعيم كورونا للجرعة الثالثة بشكل مباشر.

من قائمة الخدمات الصحية الإلكترونية أختر تسجيل مسبق لتطعيم كوفيد19 من قائمة “مواعيدي”

إضافة بيانات هوية المستفيد الراغب بالتطعيم بلقاح كورونا 19

إضافة كافة المعلومات حول عنوان السكن

ويجب تحديد المهن، وبالتالي مستوى التعليم.

أضف عنوان بريد الكتروني في الحقل المخصص له.

أدخل بيانات اللقاحات كافة التي تم أخذها مسبقاً.

قراءة الشروط ثم الإقرار بالموافقة بالتأشير

النقر على أيقونة إرسال.

وبإتباع التعليمات الموضحة أعلاه تكون قد انتهيت من حجز وتسجيل موعد لقاح كورونا من الجرعة الثالثة المنشطة عبر موقع وزارة الصحة الإلكتروني.

ماهي الفئات المستهدفة بلقاح كورونا في الوقت الحالي

ضمن أولويات وزارة الصحة الكويتية في التمكين من أخذ اللقاحات لفئات مستهدفة في هذه المرحلة، تأتي قائمة المستهدفين التالية لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهم.

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً.

العاملون في المجال الصحي

من يعانون من ضعف جهاز المناعة

رابط موقع تسجيل لقاح كورونا الكويت الجرعة الثالثة

ينقلنا رابط موقع تسجيل الجرعة الثالثة الى منصة الحجز الإلكترونية لتدشين موعد الجرعة الثالثة والمعروفة بـ التعزيزية لتلقي لقاح المضاد ضد كورونا، وهو الرابط المفعل من جهة وزارة الصحة الكويتية، ويتصدر رابط تسجيل الجرعة الثالثة في الكويت خاصة مع تزايد حالات الإصابة اليومية ضمن عمليات البحث في محركات البحث ليعكس حالة الوعي لدى المواطنين الكويتيين بأهمية التحصين وتعزيز المناعة الصحية ضد كوفيد19.

تحديث، حدد مجلس الوزراء نسبة الموظفين في أماكن العمل الحكومية بما لا يزيد عن 50 بالمائة، بدءا من الأربعاء المقبل، ضمن إجراءات أكثر صرامة لتقليل احتمالية انتشار فيروس كورونا في ضوء تزايد عدد الإصابات اليومية بشكل غير مسبوق حيث تم تسجيل إصابة جديدة بعدد يراوح 3683 إصابة في يوم الأثنين الموافق 10/1/2022.

وتأتي خطوات وزارة الصحة الكويتية المتمثلة في تسهيل أخذ الجرعة المنشطة من لقاح كورونا ، بدون موعد، لكبار السن، بهدف الوصول لمرحلة التعافي التّام من جائحة كورونا ولتنشيط الجهاز المناعي وتوفير غطاء كبير من الحماية والوقاية من مخاطر الإصابة بالفيروس.