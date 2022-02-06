عمليات قتل جماعى وسط المكسيك ومقتل 16 شخصا

جدة - نرمين السيد - وأفاد مكتب الادعاء العام بأنه "تم صباح اليوم العثور على جثث 10 أشخاص فى بلدية فريسنيليو و6 أشخاص فى بلدية بانفيلو ناتيرا"، مضيفا أنه تم فتح تحقيقين وسيتم الكشف عن سيرهما عبر قنوات رسمية فقط دون ذكر أى معلومات حول دوافع الجريمتين.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يستمر فيه بولاية ساكاتيسكا منذ عدة سنوات نزاع مسلح بين عصابتى المخدرات "سينالوا" و"الجيل الجديد لهاليسكو"، الذى أسفر عن تصاعد حاد للعنف فى المنطقة.

وقتل فى الولاية عام 2019 أكثر من 700 شخص على يد المجرمين، بينما ارتفع هذا العدد فى 2021 إلى أكثر من 1600 حالة، بينها 90% نفذت من قبل جماعات إجرامية منظمة.

وبشكل عام قتل عام 2021 فى المكسيك، التى تعانى من مستويات عالية من الجريمة، 33308 أشخاص.