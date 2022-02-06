الحزن والأسى يخيمان على العالم بوفاة الطفل المغربي ريان

خيم الأسى والحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان الذي وافته المنية بعد سقوطه في البئر وذلك بعد أن علّق مئات الآلاف من المشاهدين آمالهم بأن يكون الطفل مازال على قيد الحياة.

ونعى الديوان الملكي المغربي الطفل ريان للشعب المغربي وقدم الملك محمد السادس خالص العزاء لأسرة ريان خلال اتصال هاتفي.

وأعرب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، عن شعوره بالأسى والحزن لخبر وفاة الطفل ريان بعد أيام من المعاناة، والأمل في الوصول إليه حيا.

وكتب عزيز أخنوش على حسابه على "فيسبوك": "بهذه المناسبة الحزينة، أتقدم، باسمي ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان."

كما قدم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الطفل المغربي ريان.

وفي مصر، نعى الأزهر الشريف، الطفل المغربي ريان، حيث تقدم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة لوالدي "ريان"، ولملك وحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

ولقيت الحادثة تفاعلا كبيرا من العديد من المسؤولين في العالم العربي من بينهم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وفي تغريدة على حسابه على الإنترنت قال الحلبوسي: "الطفل ريان عنوان لملحمة إنسانية في زمن التنكر للإنسان. مضيفا "رغم النهاية الحزينة سيبقى ريان درسا لنا جميعاً أن نجيّش كل الدولة من أجل إنسان."

في السعودية غرد الأمير عبدالرحمن بن مساعد بالقول: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلّا بالله اللهم الطف بأهله وصبّرهم واجعله شفيعًا لهم في الآخرة واجعل موته سببًا في حياة كريمة لأبويه وأسرته".

أما رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ فغرد: "رحم الله الطفل ريان ... لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كل العزاء لأسرته وللشعب المغربي الكريم."

وفي فرنسا، أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن حزنه الشديد على وفاة الطفل المغربي ريان داخل البئر.

وقال ماكرون، عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: "هذا المساء، أود أن أقول لأسرة الطفل ريان والشعب المغربي إننا نشارك حزنهم."

وتصدر وسم الطفل ريان مواقع التواصل الاجتماعي في كافة أرجاء الدول العربية وأنحاء كثيرة من دول العالم.

كما قدم العديد من النجوم والمشاهير في عالم الفن وكرة القدم تعازيهم الحارة بالوفاة المفجعة للطفل ريان.

وغردت الفنانة أحلام: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلّا بالله اللهم الطف بأهله وصبّرهم واجعله شفيعًا لهم في الآخرة واجعل موته سببًا في حياة كريمة لأبويه وأسرته."

ونشرت الفنانة المصرية نبيلة عبيد صورة للطفل ريان على صفحتها على إنستغرام مقدمة خالص التعزية وقالت: "يا قلب امك.... حزني عليك...يا رب الرحمة من عندك للملاك الطاهر ريان وخالص العزاء لعائلته ولكل اهلنا بالمغرب الشقيق. والعالم العربي...."

أما الفنانة دنيا سمير غانم فقالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، يا رب صبر أمه وأبوه، لا حول ولا قوة الا بالله".

من جانبه أعرب الفنان أحمد السقا عن شديد حزنه وغرد على حسابه على تويتر: "إنّ العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا على فراقك يا ريان لمحزونون ..فإنا لله وإنا إليه راجعون."