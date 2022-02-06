الصين تؤكد استعدادها لتسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة

جدة - نرمين السيد - وقال شى، خلال اجتماعه فى بكين مع ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن هذه الخطوة من شأنها "ضخ حيوية جديدة فى اقتصاد الجانبين والاقتصاد العالمى أيضا"، بحسب وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، وأن الصين تعتزم التعاون مع الإمارات فى بناء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما فى العصر الجديد.

ولفت إلى أن الصين مستعدة أيضا لتعميق التعاون مع الإمارات فى مكافحة جائحة كوفيد-19، مضيفا أن الصين تعتزم المشاركة بفاعلية فى مشاريع التنمية الكبرى فى الإمارات، وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين فى مجالات من بينها الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة والفضاء والطيران.

من جهته، قال ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد إن تعزيز العلاقات مع الصين يعد أولوية قصوى فى السياسة الخارجية للإمارات، مشيرا إلى أن بلاده ستظل ملتزمة بترسيخ وتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، وأن الإمارات ستساعد فى تدعيم مبادرة الحزام والطريق، لحصد المزيد من النتائج المثمرة فى الشرق الأوسط.