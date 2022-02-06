الشيخ محمد بن راشد ينعى الطفل ريان

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جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة على موقع تويتر، قدم الشيخ محمد بن راشد تعازيه أيضا إلى “الشعب المغربى الشقيق، والإنسانية جمعاء التى فجعت لفقد ريان، رحمه الله ووأسكنه فسيح جنانه”.
وكان الملك محمد السادس قدم تعازيه إلى أسرة الطفل الفقيد الذى قضى أياما داخل بئر بضواحى شفشاون.
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