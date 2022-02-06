الشيخ محمد بن راشد يقدم تعازيه بوفاة الطفل ريان

قدم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الطفل المغربي ريان.
وفي تغريدة على موقع تويتر، قدم الشيخ محمد بن راشد تعازيه أيضا إلى "الشعب المغربي الشقيق، والإنسانية جمعاء التي فجعت لفقد ريان، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان".
وسقط ريان اورام البالغ من العمر خمسة أعوام في البئر في قرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون يوم الثلاثاء مما استتبع عملية إنقاذ ضخمة جذبت اهتمام البلاد بكاملها.
وتمكن رجال الإنقاذ في نهاية المطاف من انتشال جثته في وقت متأخر من السبت بعد إزالة قطاع عريض من التل المجاور للبئر والقيام بعملية معقدة لفتح نفق أفقي إلى البئر.
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