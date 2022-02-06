"ريمونتادا" كاميرونية تقودها للمركز الثالث في أمم أفريقيا

حققت الكاميرون المضيفة "ريمونتادا" رائعة عندما قلبت تخلفها صفر-3 الى تعادل 3-3 ثم فوز 5-4 بركلات الترجيح، محرزة المركز الثالث في النسخة الثالثة والثلاثين من نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة ياوندي في مباراة الترضية.

وتقدمت بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة لستيف ياغو (24) والحارس أندريه أونانا (43 خطأ في مرمى منتخب بلاده) وجبريل واتارا (49)، وردت الكاميرون بثلاثية لستيفان باهوكين (71) وفانسان أبو بكر (85 و87) فارضة التعادل والاحتكام الى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لها بعدما كفَّر أونانا عن خطئه بتصديه لركلة ابراهيم بلاتي توريه.

وكررت الكاميرون إنجازها على أرضها عام 1972 عندما حلت ثالثة بفوزها على الزائير 5-2، وكسبت مباراة الترضية للمرة الثانية في تاريخها.

وحققت الكاميرون التي تبخر حلمها ببلوغ النهائي ومواصلة سعيها للظفر باللقب السادس في تاريخها بخروجها من نصف النهائي على يد مصر بركلات الترجيح، فوزا معنويا قبل مواجهتيها الحاسمتين ضد الجزائر اواخر آذار/مارس المقبل في الملحق الفاصل المؤهل إلى مونديال قطر 2022.

في المقابل، فشلت بوركينا فاسو في رد الاعتبار لخسارتها أمام الكاميرون 1-2 في المباراة الافتتاحية للبطولة، وحلت رابعة للمرة الثانية في تاريخها بعد الاولى على أرضها عام 1998 عندما خسرت امام الكونغو الديموقراطية 1-4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 4-4.