نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور منتزه ذهبان البحري الجديد في جدة لأفضل عطلة مع العائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتزه ذهبان البحري الجديد، قامت مدينة جدة التي تطل على البحر الأحمر بإنشاء مزار سياحي جديد ورائع جذاب للجميع سواء السائحين المحليين أو من هم من خارج البلاد وهي منتزه ذهبان البحري، وتلك المنتزه تطل مباشرة على البحر الأحمر بمساحات خضراء رائعة جذابة للجميع ومريحة للعين، وتم الاهتمام بهذا المنتزه كثيرًا حيث اضيف له جميع المرافق وكافة الخدمات المطلوبة حتى تكون متعة كاملة للزائرين ويمكنهم إيجاد كل ما يبحثون عنه أثناء رحلتهم الممتعة بمنتزه ذهبان البحري وخاصةً العائلات.

الأنشطة الترفيهية بمنتزه ذهبان البحري

اهتمت بلدية جدة بتوفير العديد من الأنشطة الترفيهية في المنتزه الجديد حتى يكون متعة للجميع كبارًا وصغارًا أثناء الزيارة ومن أفضل تلك الأنشطة:

أماكن الركض والمشي

تم إضافة ممرات خاصة للركض والمشي لمن يرغبون في القيام بالرياضة في الصباح على شاطئ البحر في وسط هذا المنظر الخلاب، حيث تم تجهيزها بأفضل وأحدث الأجهزة لامتاع الزائرين بالإضافة للأشجار والزهور والنباتات الموجودة.

منطقة ألعاب للأطفال

وتلك المنطقة بها أكثر من خمسة وعشرين لعبة للأطفال حتى عمر عشر سنوات، فهي منطقة كبيرة وواسعة لكي تضم أكبر عدد ممكن من الزائرين الصغار ليستمتعوا بأمان تام.

الملاعب

هناك أنواع مختلفة من الملاعب في منتزه ذهبان البحري سواء كانت ملاعب لكرة القدم أو ملاعب للعب التنس وبالتأكيد هناك المساجد ومناطق مخصصة الجلسات الشبابية والجلسات العائلية.

أماكن لحفلات الشواء

كما أن المكان تم تجهيزه بواحدة من أفضل الأماكن والتي لا نجدها في المنتزهات الأخرى وهو مكان لحفلات الشواء من أجل توفير مكان جميل ومناسب للأسر والأصدقاء الراغبين في إقامة حفلات الشواء.

أماكن للصيد

لأن المنتزه يطل على البحر الأحمر ستكون هناك رغبة كبيرة في الصيد من البحر لهذا تم تخصيص أماكن للصيد للزائرين الراغبين في تلك التجربة الممتعة.

صور منتزه ذهبان البحري الجديد



تفاصيل عن منتزه ذهبان البحري الجديد

مواعيد عمل منتزه ذهبان البحري في 8 صباحًا إلى 8 مساءً فقط بأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء أما أيام السبت والأحد والخميس والجمعة فهي تعمل من 8 صباحًا إلى 10 مساءً، كما أن رسوم دخول منتزه ذهبان الجديد هي 7 ريال فقط أما باقي الأنشطة الداخلية مجانية.