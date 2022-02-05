ماكرون يدعو لمواصلة الحوار لخفض التصعيد حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت الرئاسة الفرنسية يوم السبت 5 فبراير 2022 إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ناقش أزمة أوكرانيا فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون وأكد ضرورة "مواصلة الحوار لخفض التصعيد".





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