عاجل.. ترقب للحظة إخراج الطفل ريان من البئر خلال دقائق «بث مباشر»

جدة - نرمين السيد - أظهرت لقطات الكاميرات توجه والدى الطفل المغربى ريان إلى فتحة النفق إيذانا بقرب إخراجه، فيما يترقب الملايين حول العالم لحظات إخراج الطفل ريان من البئر السحيقة، مع وجود انتشار أمنى بين النفق وسيارة إسعاف تتأهب.





وذكرت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن والدى الطفل ريان، فى طريقهما إلى النفق الذى حفرته السلطات على مدار الأيام الخمسة الماضية، لاستخراجه بعد أكثر من 95 ساعة من أعمال الحفر. وأشارت التقارير إلى أن والدا الطفل ريان خرجا من سيارة الإسعاف وتوجهان نحو مدخل النفق، حيث يمكث ابنهما وسط التراب. كما أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلًا عن مصادر مغربية، أن عملية إنقاذ الطفل ريان وصلت إلى مرحلة حاسمة وسط ترقب لخروجه من النفق. هذا وكان الطفل المغربى ريان البالغ من العمر 5 سنوات، قد سقط الثلاثاء الماضى فى البئر التى يبلغ عمقها 60 مترًا، وتبذل فرق الإنقاذ جهودًا كبيرة منذ ما يقرب من 90 ساعة لمحاولة إنقاذه.

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