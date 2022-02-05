نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة نتائج القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ومعدلات القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة نتائج القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ومعدلات القبول الموازي نستعرضها الان ونتابعها مع حضراتكم حيث تدور تساؤلات مئات الآلاف من الطلاب والطالبات من الطلاب من أجل التعرف على نتائج القبول الموازي التي قد تم التأكيد على ان إمكانيات الاستعلام عنها تأتي بمنتهى السهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو نتابعه ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

مؤخراً قد اعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية نتائج القبول الموازي على مستوى جميع الجامعات العراقية، بعدما تم الاعلان عن معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي حيث قد زادت معدلات البحث على جوجل بالاونة الاخيرة حول الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تعتبر واحدة من اهم النتائج التي جاءت بشكل معلن فى جميع المحافظات العراقية لتكون بوابة امام الطلاب والطالبات للالتحاق هم على الجامعات العراقية، عليه تدور تساؤلات الطلاب من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي نستعرضها الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز بالخطوات فى ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل من أجل الحصول على تلك النتائج التي نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان كيفية الحصول عليها

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي جاءت بمنتهي السهولة امام جميع الطلاب والطالبات بعدما ان تم الاعلان عن ظهور نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال تسجيل اسم الطالب رباعياً فى الخانات المخصصة لها للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج مع مراعاة النقر على خانة استعلام حتى تكون أمامكم على الفور تلك النتائج معلنة بالشكل المطلوب على شكل ملفات pdf، هذا وبامكانكم عبر صندوق التعليقات التي بالاسفل مشاركتنا بهذا الامر حتى نساعدك بالحصول على تلك النتائج على الفور فى ظل خدمتنا التي نعمل على تقديمها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز من خلال عرض جميع الخدمات الرقمية المقدمة من وزارة التربية والتعليم العراقية