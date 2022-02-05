مواصفات وسعر هيونداي Kuna N 2022 أعلنت شركة هيونداي مؤخرا عن سيارتها الجديدة هيونداي كونا الجديدة، وهي سيارة كروس تتمتع بالأداء العالي والمواصفات الممتازة، كما تم تزويدها بالعديد من وسائل الأمان التي تضمن السلامة والأمان للسائق والركاب، وتأتي شركة هيونداي في الترتيب الثاني بعد شركة سامسونج، الترتيب الرابع بين الشركات المصنعة للسيارات، وكانت هيونداي هي أولى الشركات التي تنتج سيارة كهربائية هجين والتي نافست تويوتا بريوس.

مواصفات سيارة هيونداي Kuna N 2022

سيارة هيونداي كونا هي إحدى السيارات الرياضية التي تمتاز بالتصميم الحديث، ومن أبرز مواصفاتها:

تأخذ الواجهة الأمامية شكل أنف القرش تحمل شعار N، كما توجد بها فتحات تهوية بغرض تهوية المحرك.

الشبكة السفلية للسيارة تأخذ شكل الجسم الخارجي للطائرة، مما يكسبها السرعة والكفاءة.

تحتوي السيارة على جنوط رمادي اللون من المعدن 19 بوصة يغطيها شعار حرف N.

ملاقط الفرامل ملونة باللون الأحمر ذات أداء عالي.

السيارة مزودة بسوبلير خلفي ذو جناح مزدوج، مما يجعل السيارة أكثر توازنا.

يحتوي المصد الخلفي على ناشر هواء لتقليل الإضطراب.

عوامل الأمان في هيونداي Kuna N 2022

تعمل الشركات المصنعة للسيارات على توفير عوامل الأمان في السيارات لضمان قيادة أكثر صحة وأمان للسائق، ومن وسائل الأمان التي تقدمها هيونداي: مراقبة النقطة العمياء، التحكم الذكي في السرعة، مساعد الضوء العالي، تنبيه المقعد الخلفي، تنبيه مغادرة السيارة أثناء تركها بالخارج، تحذير انتباه السائق.

اسعار سيارة هيونداي Kuna N 2022

تقدم شركة هيونداي سيارة هيونداي Kuna N 2022 ب 6 فئات، وجاءت أسعارها كالتالي: