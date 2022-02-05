خطوات طلب الطعام عبر تطبيق البيك الجديد

أتاحت سلسلة مطاعم البيك بالمملكة تطبيق البيك أونلاين الذي يمكنك طلب الاوردر الخاص بك من خلاله، وساعد التطبيق أيضا على إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني عبر التطبيق، وأضافت الشركة المسؤولة عن مطاعم البيك بالمملكة أن خدمة طلب الاوردر من خلال التطبيق متاحة في جميع فروع البيك داخل المملكة.

كيفية طلب الطعام عبر تطبيق البيك الجديد

أعلنت مطاعم البيك بالمملكة عن إعادة خدمة التوصيل للمنازل بعد أن قامت بإيقافها خلال فترة انتشار فيروس كورونا، ولذلك حرصت على إطلاق تطبيق إلكتروني لطلب وجبات البيك من خلاله:-

قم بتثبيت تطبيق البيك اونلاين على هاتفك والدخول على صفحة الوجبات.

قم بإختيار الوجبة المفضلة والكمية التي تريدها من الوجبات التي تظهر أمامك.

عند إستخدام التطبيق قم بتفعيل خاصية تحديد الموقع الجغرافي لعرض أقرب فرع إليك.

قم بالنقر على الأيقونة الموجودة أسفل الشاشة التي تظهر باللون الأصفر لإختيار المطعم الاقرب لك.

أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة مثل إسم العميل والعنوان والفاتورة الإلكترونية.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات الخاصة ببطاقتك الإئتمانية، وستصلك رسالة أن الطلب تم تأكيده.

بعد الإنتهاء من طلب الاوردر وإدخال جميع البيانات المطلوبة ستصلك رساله مضمونها موعد وعنوان التسليم.

يمكنك استلام الاوردر بعد أقل من نصف ساعة من الفرع الموجود بالرسالة.

خدمات تطبيق البيك الجديد

يوفر تطبيق البيك للعملاء داخل المملكة الكثير من الخدمات الإلكترونية خلاف خدمة طلب الطعام حيث يتيح لك التطبيق تنفيذ الخدمات التالية:-

دفع المبلغ الخاص بـ الطلب عن طريق التطبيق بواسطة حسابك البنكي.

الإستفادة من خدمات المطاعم الموجودة في التطبيق.

طلب واستلام وجبات الطعام من فروع البيك بسهولة دون تزاحم أمام المطعم

قائمة الطلبات التي يقدمها تطبيق البيك

تطبيق البيك أونلاين يعرض الكثير من الوجبات مع عرض الأسعار أسفل كل وجبة، وأهم الوجبات الذي يؤمنها تطبيق البيك:-