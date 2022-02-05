جونسون يعين عضوين جديدين فى فريقه بعد موجة من الاستقالات

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، اليوم السبت، تعيين عضوين جديدين فى فريقه، فى محاولة لملء الفراغ الذى خلفته خمس استقالات خلال 24 ساعة لكبار مساعديه فى مقر رئاسة الحكومة "10 داونينج ستريت".





وعين جونسون وزير شؤون مجلس الوزراء، ستيف باركلى، كبيرًا لموظفى رئاسة الوزراء، بحسب ما ذكرته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية. وقال مكتب جونسون -فى بيان- إن باركلى سيكون "مسؤولاً عن التكامل بين المكتب الجديد لرئيس الوزراء ومكتب مجلس الوزراء، وقيادة أجندة الحكومة بشكل أكثر كفاءة، وضمان توافقها على نحو أفضل مع مجلس الوزراء ونواب البرلمان". كما عين جونسون جوتو هارى، الصحفى السابق فى "بى بى سى"، رئيسًا للاتصالات فى فريقه. وكان هارى المتحدث باسم جونسون وكبير موظفيه خلال فترة ولايته الأولى فى رئاسة بلدية لندن. يأتى ذلك بعد استقالة خمسة من مساعدى جونسون يومى الخميس والجمعة الماضيين بسبب طريقة قيادته ومحاولته تشويه سمعة زعيم حزب العمال السير كير ستارمر، بحسب الصحيفة.

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