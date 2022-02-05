العثور على طائرة سياحية مفقودة بقاع بحيرة فى أيسلندا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، قال خفر السواحل الأيسلندى فى بيان: إن الطائرة سقطت فى بحيرة "ثينجفالافاتن" التى تبعد نحو 40 كيلومترا عن العاصمة ريكيافيك. مشيرا إلى أن تحديد مكانها قد تم بمساعدة إحدى الغواصات.

وذكرت صحيفة "مورجونبلاديد" المحلية أن السائحين الذين كانوا على متن الطائرة، وهى من طراز "سيسنا 172إن"، والذين كانوا فى جولة سياحية، يوم الخميس، هم من بلجيكا وهولندا والولايات المتحدة.

ووفقا لـ"رويترز"، لم يتم إلى الآن سحب الطائرة أو انتشال الجثث.