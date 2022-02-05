رابط منصة سجل للتوظيف بالأردن sajjil.gov.jo وخطوات التسجيل للتعين الفوري

رابط منصة سجل للتوظيف بالأردن وخطوات التسجيل قامت وزارة العمل بالمملكة الأردنية الهامشية بالاعلان عن رابط منصة سجل للتوظيف الأردن، حيث تم توفير فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات بجميع محافظات المملكة الأردنية المختلفة، وبحسب بيان صحفي نقله التليفزيون الأردني أكدت وزارة العمل توافر أكثر من 1400 وظيفة خالية في القطاع الخاص للأفراد الأردنيين بشكل خاص، وخلال مقالنا اليوم سوف نتعرف على رابط منصة سجل للتوظيف الأردن.

رابط منصة سجل للتوظيف بالأردن

فرص العمل المتوفرة في سجل للتوظيف الأردن فقد أعلنت الشركات الأردنية عن فرص العمل المتوفرة لديها عبر منصة سجل للتوظيف والتي تتميز بنموذج بسيط يسهل على المواطنين البحث عن وظيفة دون مواجهة أي متاعب تتعلق بالمواقع الأخرى، ويمكن الاستعلام عن الوظائف الشاغرة عن طريق:

الدخول على الرابط المباشر منصة سجل للوظائف الشاغرة https://sajjil.gov.jo/.

يحتوي موقع سجل على بعض الأدوات التي تساعد على تصنيف الوظائف مثل الدولة، مكان العمل، المسمى الوظيفي وتخصيص البحث تبعًا لمستوى الخبرة وطبيعة العمل.

تتميز منصة سجل عن غيرها من المنصات الاخرى بشمولها وتخصيصها لتوحيد كافة الوظائف الجديدة بشكل منظم ومرتب إضافة إلى الأرشفة التي ستساعد على تنظيم العملية بين ناشر الوظيفة والشخص الباحث عن عمل.

خطوات التسجيل بمنصة سجل للتوظيف sajjil.gov.jo

يستطيع جميع المواطنين الأردنيين الذين يبحثون عن فرص عمل التسجيل بالمنصة، حيث أعلنت منصة سجل عن توافر العديد من الوظائف في الكثير من المجالات المختلفة، ويتم التسجيل عن طريق إتباع الخطوات التالية:

ترك رقم البطاقة الشخصية للشخص الباحث عن وظيفة.

تكوين عنوان بريد إلكتروني شخصي خاص بالمواطن الباحث عن وظيفة.

إدخال كلمة مرور تحتوي على ثمانية أحرف على الأقل.

التأكيد على كلمة المرور.

تحتفظ منصة سجل للتوظيف التابعة لوزارة العمل الأردنية بقاعدة بيانات كبيرة للمواطنين الأردنيين الراغبين في الحصول على وظيفة.

سجل المنصة الوطنية للتشغيل

عملت وزارة العمل الأردنية على توفير الكثير من فرص عمل للمواطنين بالأردن في مختلف القطاعات للراجل والنساء على حد سواء، وظائف متنوعة لكافة الأشخاص وفق شروط محددة وفرتها وزارة العمل عبر المنصة الوطنية للتشغيل سجل لتساعد وتكون العون لكافة الباحثين عن عمل بالأردن لإيجاد العمل المناسب لهم وفق مؤهلاتهم.