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عمر شويل - جدة يحتاج البعض للقيام بتحديث البيانات التابع لهم في حساب المواطن، وهذا يتم بشكل إلكتروني، حيث أنه لابد من القيام بتحديث البيانات الشخصية في حالة كان المواطن يريد أن يعدل على بياناته لأنه إن طرأ أي تعديل على البيانات ولم يقم به سيؤدي ذلك لوقف الصرف وجعله شخص غير مستحق، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم طريقة تحديث بيانات حساب المواطن اون لاين 1443.

تحديث بيانات حساب المواطن اون لاين 1443

إن القيام بتحديث البيانات التابعة لبرنامج حساب المواطن يحتاج لبعض الخطوات اللازمة حتى يتم هذا الأمر بمنتهى السهولة، وإليكم هذه الخطوات هي كالآتي:

أولاً تسجيل الدخول الموقع التابع لحساب المواطن.

تضغط فوق التفاصيل الخاصة بالطلب المتواجد في القائمة الرئيسية.

تستمر في القيام بتحديث البيانات وتضغط فوق كلمة التالي.

توافق على جميع الإقرارات والتعهدات عندما تنتهي من التحديث.

تضغط على خانة الحفظ ثم تخرج وتحفظ التحديث.

حساب المواطن

إن المملكة السعودية تقدم دعم المالي لمواطنيها من خلال هذا البرنامج المسمى بحساب المواطن حتى تحميهم من التداعيات الاقتصادية، والآثار التي تنتج عن القيام بالإصلاحات الاقتصادية بالمملكة بالوقت الحالي، حيث أنه بإمكان الشخص التقديم للحصول على هذا الدعم، وبإمكانك أيضاً أن تقدم اعتراض وإعادة الدراسة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية التابعة للبرنامج.

طريقة تعديل البيانات بحساب المواطن

إن الفرد بإمكانه أن يعدل بياناته داخل البرنامج، حتى يبقى بحساب المواطن، ويكون هذا باتباع بعض الخطوات البسيطة اللازمة لذلك، وهي كالآتي:

تزور حساب المواطن مباشر.

تضغط فوق زر الدخول المتواجد بالزاوية العلوية من الجهة اليسرى.

تكتب رقم الهوية وتدخل كلمة السر.

تجري تحقق وتضغط بعدها فوق تسجيل الدخول.

تضغط على كلمة تفاصيل الطلب وتجري التعديلات.

توافق على الإقرار المتواجد بصفحة المراجعة.

تضغط على كلمة حفظ ومراجعة بعد أن تنتهي من جميع الخطوات.

طريقة تقديم الاعتراض على الأهلية بحساب المواطن

إن الأفراد يمكنهم أن يقدموا الاعتراضات على الأهلية الخاصة بحساب المواطن باستخدام بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي: