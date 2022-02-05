نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية mohesr.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي التي يتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي يصبح بإمكانكم بمنتهي السهولة اجراء الاستعلام عنها اون لاين سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني

ظهرت الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

كشفت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على إمكانيات الاستعلام عن تلك النتائج التي يصبح بإمكانكم إجراء الاستعلام عنها بمنتهى السهولة بالاسم الرباعي ورقم الامتحان، حيث وجهت الوزارة أبنائها الطلاب لاجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او نتائجنا لاجل تقليل حدة التجمعات على المدارس والمكاتب المسؤولة على نشر نتائج القبول الموازي، على ان يصبح بامكانك اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الان على نحو خطوات نبدأ الان فى استعراضها أمام حضراتكم

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

يتابع عدد كبير من الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تم الإعلان عنها فى جميع المحافظات العراقية اون لاين بعدما تم التأكيد على ان معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية، وتأتي خطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من المنزل بمنتهى السهولة على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور ادخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بالحال

هذا وقد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان أعداد المقبولين هذا العام فى القبول الموازي قد وصل الى 22 الف طالب وطالبة من بينهم نحو 3500 طالب وطالبة، عليه سنتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز جميع التفاصيل المطروحة حيال تلك النتائج على مدار الساعة من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز في ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل من أجل الحصول على تلك النتائج من المنزل