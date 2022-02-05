نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التحقق من استحقاق دعم الضمان الاجتماعي في المقال التالي
التحقق من استحقاق الضمان الاجتماعي، بعدما أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية حول التحديث الجديد للبرنامج الضمان الاجتماعي وقام المستفيدون بإجراء المزيد من عمليات البحث لكي يتعرفوا على الضمان الاجتماعي الجديد المطور بعد التحديث وكذلك أحقية دعم الضمان الاجتماعي المطور، وفي السطور التالية نعرفكم على تلك التفاصيل وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.
استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور
بعد تحديث ضوابط الضمان الاجتماعي تم تغيير بعض الشروط في قبول الأفراد للحصول على الدعم ولهذا يجب إجراء خطوات التحقق من أهلية الضمان الاجتماعي المطور للتعرف على أحقية الدعم للشخص:
- من الرابط المباشر لمنصة الموارد البشرية https://sbis.hrsd.gov.sa/ المستفيد بالتسجيل بالحساب الشخصي في بوابة النفاذ الوطني.
- أو يمكنه الاستغناء عن ذلك ووضع كلمة سره ورقم هويته.
- تظهر القائمة الرئيسية الخدمات يقوم باختيار زر طلبات منها.
- بعد الوصول لأسفل الصفحة يظهر رقم الطلب واسم البرنامج يتم التوجه ناحية اليمين إذا كان المستعلم يرغب في رابط الضمان الاجتماعي المطور.
- كما أن حالة الطلب للشخص المستفيد تظهر أمامه لكي يكون على علم بما وصل إليه طلبه.
- ومن ثم يجب النقر على زر الإجراء والتمرير للمزيد من المعلومات حول الطلب المقدم وكيفية تقديم الطلب.
كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
لمن يرغب في الحصول على راتب الضمان الاجتماعي الشهري عليه بالتسجيل في البرنامج من خلال تلك الخطوات:
- التوجه مباشرةً لموقع الضمان الاجتماعي الجديد يقوم المستفيد بالنقر على تبويب تسجيل جديد.
- عليه بكتابة البيانات الشخصية التي يطلبها موقع الضمان الاجتماعي لإنشاء الحساب بسهولة.
- مع العلم أن تلك المعلومات تتمحور في رقم الهوية والاسم وكلمة السر وتكرارها ورقم الجوال ورقم الايبان الشخصي في البنك لإرسال الراتب عليه.
- ويرسل رمز تحقق لجوال المستخدم يقوم بنقل الرمز في الخانة المخصصة له.
- وبعد وضع هذه المعلومات ينقر على الملف الموحد ومن ثم حفظ المعلومات السابقة وبعدها عليه استكمال التفاصيل المتبقية مثل العنوان الوطني بالتفصيل وكذلك تفاصيل الدخل الشهري للمواطن تحديد قيمته والجهة التي توفره.
- وكذلك التوجه لحفظ تلك المعلومات الموضوعة حتى الوصول لنهاية التسجيل بعد وضع كل البيانات والتقديم على الدعم.
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