طريقة التحقق من استحقاق دعم الضمان الاجتماعي

التحقق من استحقاق الضمان الاجتماعي، بعدما أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية حول التحديث الجديد للبرنامج الضمان الاجتماعي وقام المستفيدون بإجراء المزيد من عمليات البحث لكي يتعرفوا على الضمان الاجتماعي الجديد المطور بعد التحديث وكذلك أحقية دعم الضمان الاجتماعي المطور، وفي السطور التالية نعرفكم على تلك التفاصيل وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.

استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور

بعد تحديث ضوابط الضمان الاجتماعي تم تغيير بعض الشروط في قبول الأفراد للحصول على الدعم ولهذا يجب إجراء خطوات التحقق من أهلية الضمان الاجتماعي المطور للتعرف على أحقية الدعم للشخص:

من الرابط المباشر لمنصة الموارد البشرية https://sbis.hrsd.gov.sa/ المستفيد بالتسجيل بالحساب الشخصي في بوابة النفاذ الوطني.

أو يمكنه الاستغناء عن ذلك ووضع كلمة سره ورقم هويته.

تظهر القائمة الرئيسية الخدمات يقوم باختيار زر طلبات منها.

بعد الوصول لأسفل الصفحة يظهر رقم الطلب واسم البرنامج يتم التوجه ناحية اليمين إذا كان المستعلم يرغب في رابط الضمان الاجتماعي المطور.

كما أن حالة الطلب للشخص المستفيد تظهر أمامه لكي يكون على علم بما وصل إليه طلبه.

ومن ثم يجب النقر على زر الإجراء والتمرير للمزيد من المعلومات حول الطلب المقدم وكيفية تقديم الطلب.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

لمن يرغب في الحصول على راتب الضمان الاجتماعي الشهري عليه بالتسجيل في البرنامج من خلال تلك الخطوات: