مواصفات ساعة هواوي الجديدة Huawei GT3

مواصفات ساعة هواوي الجديدة، أعلنت شركة هواوي مؤخرًا عن ساعتها الجديدة لمحبي منتجات شركة هواوي بجميع دول العالم، وما يميز ساعة هواوي الجديدة ساعة Huawei Watch GT3 أنها لها عدة مزايا مذهلة لا توجد في الساعات الرقمية الحديثة الأخرى سواء كان المظهر الجذاب والأنيق أو خوارزمية الذكاء التي تعمل بها كما أنه تقوم بعدة حسابات ذكية أخرى وهامة للمستخدمين مثل قياس نبضات القلب ونسبة الأكسجين بالجسم وفيما يلي نضع لكم مواصفات وخصائص Huawei Watch GT3 الجديدة من هواوي.

مواصفات ساعة هواوي GT3 الجديدة

هناك الكثير من المزايا التي تم توفيرها في ساعة هواوي الجديدة وهي ما جعلت هناك انتظار وتشوق كبير لها بين محبي منتجات هواوي وأهم تلك المزايا:

مظهرها الحديث الأنيق والجذابة لا منازع بشهادة جميع المستخدمين. تم صنع الجزء الخلفي من الساعة من البلاستيك وهي من النوع المقاوم للصدأ. الساعة الجديدة تقاوم الماء والغبار فلا تتأثر بأي منهما. وزن ليس ثقيلًا حوالي 35 جرام فقط وأما عن السمك فهو ما يقرب من 11 مم. تعمل ساعة هواوي GT3 الجديدة ببطارية سعتها 455 ملي/ أمبير والشحن يظل لفترة أقصاها أربعة عشر يومًا مع العلم أن حجم البطارية 46. والشاشة التي تعمل بها الساعة نوعها AMOLED حجمها وصل إلى 1.43 بوصة أما دقة الشاشة ووضوحها فهو 466×466 بكسل. أما عن نظام التشغيل المستخدم بالساعة الجديدة من هواوي فهو HarmonyOS 2.1 مع العلم أن تلك هي المرة الأولى التي يستخدم بها نظام التشغيل هذا في إحدى ساعات هواوي. ذاكرة الساعة العشوائية أربعة جيجا رام أما عن ذاكرتها الداخلية فسعتها اثنان وثلاثين جيجا بايت. ساعة Huawei Watch GT3 بها ميزة رائعة لمتابعة حالة الفرد أثناء فترة النوم وهي ميزة True sleep 5. مدمج بها عدة برامج صحية لياقية حتى تساعد المستخدم على الحفاظ على لياقته وصحته بالإضافة لعدة برامج أخرى متعلقة بالصحة مثل معرفة نبضات القلب ونسبة اكسجين الدم بالإضافة لقدرتها على قياس درجة الحرارة للجلد لأنها مزودة بمستشعرات خاصة بذلك. ساعة هواوي الجديدة مدمج بها أيضًا مساعد رقمي مذهل يسهل من الخدمات المطلوبة. تتوفر الساعة بألوان مختلفة منها البيج والأسود والبني.

سعر Huawei Watch GT3

توفر الساعة في عدد من البلدان العربية بسعر 300 دولار أمريكي حوالي 4650 جنيه وحوالي 1699 ريال.