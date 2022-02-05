نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم على الدعم السكني من مؤسسة الوليد بن طلال في المقال التالي
التقديم على الدعم السكني من مؤسسة الوليد بن طلال، مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من المؤسسات الهامة في السعودية التي تسعى لتقديم دعمها لجميع الأشخاص المحتاجين لتلك المساعدة بعد توافر الشروط المطلوبة بهم، وقد يسرت المؤسسة من تلك الشروط للمواطنين الراغبين في الحصول على دعم مؤسسة الوليد بن طلال فهي تعمل على تقديم جزء كبير من أنواع الخدمات الخيرية للمحتاجين لها وفيما يلي نعرفكم على المزيد من التفاصيل.
مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية في السعودية
المؤسسة واحدة من المؤسسات الخيرية التي تهدف لمساعدة الأفراد والمواطنين السعوديين حيث تأسست منذ 1996 ومنذ ذلك الوقت وهي تقدم خدماتها الخيرية للجميع ممن تتوافر بهم شروط دعم مؤسسة الوليد بن طلال كما أن تلك الخدمات لا تقدم للسعوديين في السعودية فقط بل أن الخدمات تمتد لما أكبر من ذلك وتشمل جميع مناطق الأرض والدول العربية والغربية لمساعدة الأشخاص حول العالم.
مع العلم أن البرامج الأهم التي تصب المؤسسة اهتمامها بها هي الإسكان المستمر حتى يتم توفير أكبر قدر ممكن من المساكن للأشخاص المحتاجين لها والغير قادرين على ذلك لكي يتم تطوير المجتمع بأكمله في السعودية، وفي خلال العشر سنوات الماضية تمكنت المؤسسة من مساعدة ما يقرب من مليون مواطن سعودي وأكثر وخاصةً المناطق الفقيرة بالسعودية.
شروط الدعم السكني من مؤسسة الوليد بن طلال والضوابط المطلوبة
أوضحت مؤسسة الوليد بن طلال أن شروط الحصول على مساعدة مؤسسة الوليد بن طلال هي:
- الأسرة المقدمة على المساعدة يجب ألا يكون لها عقار سكني باسمها.
- والدخل الشهري المسموح به للتقديم على تلك المساعدة لا يتخطى ثلاثة آلاف ريال سعودي.
- كما أن المتقدمين في برنامج الإسكان المستمر من مؤسسة الوليد بن طلال يجب أن يكونوا على علم بأن التقديم لا يتم سوى مرة واحدة.
- ويجب أن تقوم الأسرة المقدمة على السكن بالتعهد بإيجار أو بيع الوحدة السكن لأي شخص آخر.
- ومن الهام أن تنطبق شروط وزارة الإسكان في المقدمين على السكن.
- مع العلم أيضًا أن توريث الوحدة السكنية المقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال تخضع التوريث إذا حدث وتوفى الشخص الذي يعول الأسرة.
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