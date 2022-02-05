انتخاب ليبيا نائبا ثانيا لرئاسة الاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - أعلنت ليبيا أنه تم فى الجلسة الصباحية التى عقدها مؤتمر الاتحاد الأفريقى اليوم السبت لدورته العادية الخامسة والثلاثين المنعقدة حاليا بالعاصمة الإثيوبية اختيارها لمنصب النائب الثانى لهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقى خلال هذه الدورة .





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