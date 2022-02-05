نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن صلاحية الاقامه برقم الإقامة الخاصة بالوافد أو المقيم بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن صلاحية الاقامه ، يتساءل الكثير من أصحاب العمل والمقيمين من الاستفسار عن صلاحية وتاريخ انتهاء الإقامة بشكل إلكتروني وذلك عبر الاستعلام على صلاحية الإقامة برقم الإقامة فقط عبر منصة أبشر أفراد والتي طرحتها وزارة الداخلية في إطار تطوير الخدمات عبر الإنترنت لكافة الوافدين بالمملكة العربية السعودية وسنقوم خلال المقال بتعريف القارئ عن كيفية الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة، وقد طرحت المملكة العديد من الإستعلامات مثل الاستعلام عن عامل وافد عبر مكتب العمل، بالإضافة للعديد من الخدمات الأخرى لكافة المواطنين والوافدين على أرض السعودية.

استعلام عن صلاحية إقامة

كما ذكرنا تقوم وزارة الداخلية بطرح خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامه برقم الهويه الخاصة بالوافد، وتعتبر الخدمة من الإستعلامات المهمة لكافة الزائرين للملكة حيث تعد أساسا في جواز إقامة المواطن في الدولة واستكمال العمل الخاص به ويمكن أداء خدمة الاستعلام على صلاحية الإقامة صلاحية الإقامة من غير الدخول لأبشر أو عبر منصة أبشر، وللقيام بالخدمة عليك باتباع الآتي:

أولا بالدخول على موقع أبشر.

ثانيا بتسجيل الدخول بحسابك.

ثالثا اختر الإستعلامات الإلكترونية.

رابعا اضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

خامسا باختيار منها الاستعلام عن خدمات المقيمين.

سادسا باختيار الاستعلام على صلاحية الإقامة برقم الاقامة.

بهذا يكون القارئ قد عرف طريقة الاستعلام على صلاحية إقامته وخطوات الاستعلام على صلاحية الاقامة من أجل القيام بخدمة الاستعلام على صلاحية إقامة بصورة سهلة ومباشرة.

استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر

يمكن لصاحب العمل أن يستعلم عن صلاحية إقامة العامل الوافد الخاص به وذلك عبر بوابة العمل أو الموارد البشرية التي سعت لتطوير الخدمة من أجل أصحاب المؤسسات والتسهيل عليهم في القيام بالعملية من أجل أدائها بصورة صحيحة ورسمية، وقد قامت الوزارة بالتسهيل على الجميع، ومن أجل القيام بالاستعلام عن زائر وصلاحية اقامة زائر بالمملكة اتبع الآتي:

أولا بالدخول على موقع التنمية الاجتماعية.

ثانيا سجل الدخول عن طريق الحساب الخاص بك لدى الموقع.

ثالثا اضغط على الإستعلامات.

رابعا اضغط على استعلام عن منشأة.

خامسا باختيار نوع المنشأة فردية أو شركة.

سادسا باختيار صفة المستعلم.

سابعا قم باختيار الرقم الخاص بالمنشأة الخاصة بك.

ثامنا باختيار الرقم الموحد أمامك.

تاسعا قم بكتابة رقم هويتك الخاصة.

عاشرا اكتب رقم الهوية أو إقامة المقيم من أجل عملية استعلام على صلاحية هوية مقيم.

ثم بكتابة رمز التحقق ثم الضغط على بحث.

بهذا يكون القارئ قد أتم طرق الاستعلام عن إقامته الخاصة كما يمكن أيضا الإستعلام عن معلومات التأمين والاستعلام عن صلاحية الاقامة للمقيمين إلكترونيا كما وضحنا بصورة سهلة ومباشرة وعبر المنصات الحكومية الرسمية.

صلاحية الإقامة

صلاحية الإقامة الخاصة بالوافد تعتبر وثيقة هويتك الخاصة به مثل المواطن السعودي وهي مطلوبة في العديد من العمليات الحكومية والوظائف الخاصة به وقد يتم اتخاذ إجراء ضدك في حالة عدم تجديدها في الوقت المناسب لذا يجب عليك متابعة تاريخ انتهاءها كل فترة للتأكد من قانونية العملية.