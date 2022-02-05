أكواد فري فاير غير مستعملة Free Fire Codes وصالحة للجميع 2022

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عمر شويل - جدة أكواد فري فاير غير مستعملة وصالحة للجميع، من أحسن البدائل التي تسمح للاعب بالحصول على الأسلحة للاستمرار في تلك اللعبة المشوقة وهذا دون الحاجة إلى شراء الجواهر الخاصة بلعبة فري فاير، وتساعد تلك الاكواد في الحصول على كل ما هو متاح من أسلحة سيارات شخصيات رقصات سكنات وحتى العملات الذهبية يمكن الحصول من خلال تلك الاكواد بكل سهولة وبطريقة مجانية تماما، ومن خلال هذا الموقع المتميز سنحاول شرح ماهية تلك الاكواد.

أكواد فري فاير

هناك الكثير من محترفي لعبة فري فاير لا يعرفون أكواد Free fire، ولشحن جواهر فري فاير من الموقع الرسمي، ومن خلال النقاط التالية سوف نقوم بإلقاء الضوء على تلك الاكواد :

أكواد فري فاير أو Free fire redeem codes عبارة عن أرقام وحروف مشفرة خصيصا لتلك اللعبة.

تستعمل تلك الاكواد للحصول على الهدايا المقدمة من اللعبة.

تستبدل الاكواد من الموقع الرسمي لشركة غارينا.

تلك الاكواد بديلة لشحن جواهر فري فاير.

تقوم شركة غارينا بإرسال الاكواد عن طريق الحساب الخاص للاعب.

تكون الاكواد صالحة لمدة معينة.

كما يمكن شاء الاكواد من الموقع الرسمي لغارينا.

اكواد Free Fire صالحة للجميع 2021

تعتبر لعبة فري فاير من الألعاب التي نالت شهرة كبيرة في الآونة الأخير وقد حازت على إعجاب اللاعبين في مختلف الأعمار، وعند شحن جواهر فري فاير تختلف متعة اللعب، ولاستبدال اكواد فري فاير، والهدف منها هو القضاء على الأعداء والبقاء حيا، وتقوم اللعبة بتوفير عدد من الأسلحة والصور والجرافيك التي توحي أن اللاعب يعيش داخل اللعبة وسنقوم بعرض بعض الاكواد الخاصة بتلك اللعبة:

هناك كود مخصص من خلال شركة غارينا للحصول على لعبة فري فاير مرة أخرى وهو Y7PS 1HR6 23H4.

وهناك كود بالحصول على لعبة جديدة وهو G4D1 126E 4D5S.

أما كود فاير باس فهو X90B 1SD6 WSFW.

كذلك كود رقصة القلب Z1KS 1ET6 43S1.

كما أن رقصة العرش فالكود الخاص بها هو Y8PS 1HR6 HPAM.

بينما الكود الخاص بهدية رقصة الكرسي Y7KS 1ER6 23H1.

كود كريمينال فري فاير

ويعد كود كريمينال فري فاير من الاكواد التي وفرتها الشركة الخاصة بلعبة فري فاير وهو من أروع السكنات الموجودة باللعبة وهناك الأزرق والأحمر أثناء اللعب يقوم الأصدقاء بالاستمتاع بمشاهدة أصدقائهم وهم يلعبون بالدخول إلى السيرفرات فسنعرض الاكواد الخاصة بالأحمر وازرق:

كود كريمينال فري فاير الأزرق U7ZR-R26U-SFGF، 29ZN-4FZL-CWLC.

كذلك كود كريمينال فري فاير الأحمر E6V3-HFTB-RNJL، DFXF-5479-XLHR.

اكواد فري فاير 2022

وتم توافر تلك الاكواد بداية من يوم السادس من يناير لعام 2022 ومن أهم تلك الاكواد: