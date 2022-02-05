ادخل واستعلم الآن عن نتائج الأهلية في حساب المواطن الدفعة 51

دعم برنامج حساب المواطن من أكثر البرامج الداعمة للأسر الفقيرة والأشد والأكثر إحتياجاً وينتظره الكثير من المواطنين بموعد صرف الدعم، حيث أتاح برنامج حساب المواطن من خلال الرابط الرسمي للموقع عن إمكانية الدخول للمستفيدين الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن للدفعة 51 حيث أعلن من خلال تويتر عن صدور نتائج الأهلية عن شهر فبراير 2022 والتحقق من الاهلية والعمل على تحديث البيانات،ومن خلال ادخال البيانات اللازمة للاستعلام عن قيمة الدعم المستحق، حيث يتحدد الدعم الخاص بحساب البرنامج وفقا لاجمالي دخل الأسرة الشهري وعدد أفرادها، وسابقا أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال صدرت نتيجة الأهلية للمستفيد “مؤهل” بتاريخ 24/1/2022 وانطبقت عليه معايير الاستحقاق يشمل الدعم بتاريخ 10 فبراير، أي سيتم إيداع الدعم المستحق في حسابه البنكي ليحصل عليه بسهولة، ويمكنك استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة قيمة الدعم بشكل صحيح، حيث يقدم حساب المواطن دعمه للمستحقين والذي يساهم بشكل كبير في سداد معظم مشكلات الحياة، والتي تقدر بحد أقصى 3000 ريال سعودي وبحد أدنى 300 ريال، حسب الشروط والأحكام الموضوعة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأهمها أن المستفيد مواطن سعودي ويقيم في المملكة ولا يتركها لمدة تزيد عن 3 أشهر في السنة إلا بعذر مقبول مثل مريض يعالج خارج المملكة أو طالب يدرس بالخارج كما هو محدد وآليات الاستحقاق للدعم.

شروط الاهلية للمستفيدين من حساب المواطن:

هناك 3 شروط لابد أن تتوافر في المتقدم لتنطبق عليه شروط الأهلية، وهي:

يشترط ان يكون طالب الدعم سعودي الجنسية، باستثناء من ذلك حاملو بطاقة التنقل وزوج المواطنة وأبناؤها وزوجة المواطن.

يشترط ان يكون طالب الدعم من المقيمين بالمملكة إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من البرنامج وأن لا يقيم إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية أو السجون.

كما يشترط ان تكون جميع بياناته صحيحة، وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

كيفية الأستعلام عن بياناتي في حساب المواطن وخطوات تحديث البيانات:

ادخل على رابط حساب المواطن الرسمي.

ثم تقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

ثم عليك بإدخال رمز التحقق.

ثم عليك بالضغط على خيار ايقونة“إكمال / تعديل الطلب”.

وعندما تريد بتعديل البيانات حسب التحديثات التي طرأت عليه، والبيانات المراد تحديثها في برنامج حساب المواطن هي كالتالي:

قائمة البيانات العامة.

قائمة البيانات التابعة.

شرط الإفصاح عن الدخل.

قائمة الممتلكات.

معلومات عنوان معلومات الحساب المصرفي.

ثم تقوم بمراجعة جميع البيانات التي قام بها بشكل جيد.

ثم تقوم بالضغط على تحديث لإنهاء المهمة.

كيفية إستعلام برقم الهوية: