قرض لمن بدون وظيفة 120 ألف ريال نقدي دون فوائد ورسوم إدارية 4000 فقط

يبحث عدد كبير من مواطني المملكة الباحثين عن العمل ولا يملكون أي وظيفة عن أفضل قرض تمويلي من بنك أو شركة داخل المملكة، وذلك حتى يستطيع الفرد منهم أن يحصل على المشروع الخاص به وتطويره، وجني منه دخل شهري يساهم في المعيشة، ومن خلاله يستطيع أن يحصل على فرصة عمل جيدة تناسب الحرف اليدوية أو الصناعية أو الزراعية والتي يبحث عن طرق لتنميتها داخل المجتمع، بهدف خدمة نفسه والمجتمع، والاطمئنان على مستقبله في ظل التوسعات الاقتصادية، وإليك أفضل تمويل وبأقل قسط شهري لفترة طويلة ومن خلال أفضل البنوك داخل المملكة وهو يخدم جميع أصحاب الدخل المتوسط والفقراء.

قرض لمن بدون وظيفة بدون فوائد

يوفر لك بنك التنمية الاجتماعية وهو أقوى بنك داخل المملكة العربية السعودية لخدمة المواطنين والمواطنات، دعم ريف للعاطلين عن العمل، عدة قروض كثيرة منها تمويل الأسرة والذي يهدف إلى مساعدة رب الأسرة بمبلغ مالي يصل حتى 60 ألف ريال أو ربة المنزل ولكن بشرط أن تكون مطلقة أو أرملة وتعول طفلا فأكثر، وتمويل الزواج وهذا مخصص للشباب المقبلين على الزواج لأول مره ويحصل على مبلغ يساعده على الزواج ولكن بشرط أن يقدم وثيقة النكاح والتي لا يتخطى على مرورها سنتان هجرية، قرض يبدأ من 5000 ريال بدون تحويل راتب، وتمويل الترميم بهدف ترميم المنزل والتخلص من العواقب التي يمر بها المواطن ومساعدته في بناء منزله، وتمويل آهل وهذا التمويل لمساعدة من حصل على تمويل من بنك التسليف ويريد أن يحصل على تمويل ثاني يساعده على المعيشة، وتمويل كنف وهذا القرض مخصص للمطلقات والأرامل ويعطيهم مبلغ مالي 30 ألف ريال.

شروط الحصول على قرض العاطلين عن العمل

كما يقدم البنك تمويلات أخرى منها قرض نفاذ من خلال منصة العمل الحر، لمتوسطي الدخل عروض سيارات بسعر خيالي، والذي يوفر لك تمويل نقدي وتمويل عيني، والاثنين بحوافز عالية بهدف تحفيز الفرد على العمل والحصول على دعم مالي كل شهر، وهناك بعض الشروط وهي أن يكون العمر لا يقل ع ن 18 عاما ولا يتخطى 65 عاما، وأن يكون الراتب الشهري لا يتخطى 20 ألف ريال حتى تحصل على قرض 120 ألف ريال بخمس سنوات للسداد، كما يجب أن تكون لديك وثيقة العمل الحر وهي تلك الوثيقة التي تقدم لك أفضل الطرق السريعة لتحصل على تمويلك وصلاحيتها تكون سنة واحدة ويمكنك أن تقم بتجديدها في أي وقت فور انتهائها، كما أنها مجانية لجميع المواطنين والمواطنات ويجب ذكر بها العمل الذي ترغب به.

خطوات الحصول على قرض العاطلين عن العمل

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر، ومنها إلى بوابة النفاذ الموحد، وتقديم الطلب وعند الموافقة عليه يتم إرسال المستندات ويكون معك جميع الوثائق المطلوبة من الهوية الوطنية ورقم الآيبان، ووثيقة العمل الحر، والعنوان الوطني وما يثبت ذلك من عقد الإيجار أو فاتورة الكهرباء، ورقم الهاتف المسجل أبشر، ثم يتم التأكيد بالموافقة بعد إرسال ما يثبت الأهلية، ويتم تحويل المبلغ إلى الضامن أو المستفيد.