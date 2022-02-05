نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن للدعم المادي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن أعلن في الفترة الأخيرة عن ما صدرت نتيجة الأهلية للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، ولذلك تم الايضاح على أن هذا ما تم انطباقه على معايير الاستحقاق الذي شمل الدعم المادي الشهري المخصص لمستفيدي حساب المواطن الخاص بشهر فبراير الجاري 2022م ولذلك أوضح حساب المواطن على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر على أن يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين تعديل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطن في التطبيق مؤهل يتم نزول موعد الصرف في موعده، ولذلك أوضح حساب المواطن عن صدور نتيجة الأهلية، انطباق معايير الاستحقاق في حساب المواطن بامكانية استخدام حسابه للدعم التقديرية.

تفاصيل دعم حساب المواطن :

أكد برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية على أن تم إيداع الدعم الشهري لمستفيدي حساب المواطن في الشهر الماضي حوالي 1.9 مليار ريال سعودي في الدفعة الماضية الخاصة بشهر يناير الماضي 2022م وهذا لجميع المستفيدين المكتملة طلباتهم جميعاََ، حيث أن قد بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الماضية 10.4 ملايين مستفيد وتابع للدعم الأسرى بالمملكة.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة الماضية حوالي 15 مليون ريال سعودي، وهذ لكي يصبح إجمالي ما دفعه حساب المواطن للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 111 مليار ريال منها 937 مليـون ريال تعويضات عن دفعات الماضية، ولذلك سوف يتم الإيضاح من خلال موقع ثقفني عن متوسط دعم الأسرة الواحدة للمستفيدين بالمملكة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة :

حساب المواطن أوضح علي أن 77% من المستفيدين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، للدعم المادي الشهري حيث أن قد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1061 ريال سعودي مخصص للمستفيدين، ولذلك تم الإعلان على أن عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% وأضاف إلى ذلك أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 124 ألف مستفيد وتابع للدعم الأسرى بالمملكة العربية السعودية، مشكلين 6% من إجمالي المستقلين الرئيسين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل.

حساب المواطن أعلن عن موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن للمستفيدين الخاصة بشهر فبراير الجاري 2022م على أن يكون الصرف يوم 10 من كل شهر ميلادي، وينتظر المستفيدين موعد الصرف ويمكن يتم تقديمه يوم أو تأخيره يوم إذا وافق عطلة رسمية لجميع الموظفين داخل المملكة، ولذلك سوف يتم صرف الدعم المادي الشهري ابتداء من يوم الخميس الموافق 10 فبراير الجاري 2022م.