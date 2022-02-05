نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تسجيل سند محمد بن سلمان لصرف دعم مالي لمواطني المملكة | رابط التسجيل في برنامج سند Snad في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج سند محمد بن سلمان، دعم سند محمد بن سلمان هو أحد البرامج الداعمة التي قام بتوفيرها ولي عهد المملكة العربية السعودية، ويهدف هذا البرنامج إلى الوقوف ومساعدة جميع الشباب المقبلين علي الزواج، من خلال تقديم دعم مالي كافي لمساعدة كل شاب يرغب في الزواج ولا يستطيع، برنامج سند محمد بن سلمان أحد البرامج الموجهة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من أجل العمل علي تنمية جميع أفراد المجتمع السعودي، ومساعدة جميع الشباب الغير قادرين علي الزواج لتفعيل دور الدولة بالوقوف بجوار أبناءها في كل مكان، برنامج سند محمد بن سلمان لمساعدة الشباب علي الزواج له شروط خاصة يجب توافرها حتي يتم صرف الدعم الخاص بالزواج، وسوف نوضح لكم رابط التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان لجميع المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

شروط التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان

التسجيل في دعم سند محمد بن سلمان هو أحد البرامج الاجتماعية التي تم توفيرها من جانب القيادة السعودية للوقوف بجوار كل مواطن يرغب في الحصول علي مساعدة شخصية، ولكن يجب توافر بعض الشروط الضرورية حتي يمكن الاستفادة من دعم سند محمد بن سلمان، ومن هذه الشروط:

يجب أن يكون الزوج والزوجة من حاملي الجنسية السعودية.

ألا يتعدى سن الراغب في التسجيل عن 40 عام.

أن لا يقل السن الخاص بالزوج عن 21 عام عند التقديم، وأن لا يقل السن الخاص للزوجة عن 18 عام عند التقديم.

الحد الأقصى للمهر الخاص بالزوجة هو 50 ألف ريال.

أن لا يتعدى الراتب الخاص بالزوج عن مبلغ 4000 الآف ريال.

أن يكون المتقدم للتسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان هي المرة الأولي التي سيتزوج بها.

أن يكون العقد الخاص بالزواج غير قديم ولم يمر علي عمره عام كامل.

أن يكون الراغب في التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان حاصل علي شهادة الثانوية علي الأقل من داخل المملكة العربية السعودية.

الأولوية للاستفادة من برنامج سند محمد بن سلمان للأفراد الأيتام أو أبناء الشهداء أو من هم في حاجة ماسة للدعم.

مبلغ الصرف من برنامج سند محمد بن سلمان

يصرف برنامج سند محمد بن سلمان دعم مالي لجميع الأفراد التي تنطبق عليهم شروط البرنامج دعم مال يصل إلى مبلغ 20.000 ألف ريال بحد أدني دون دفع أي رسوم لبرنامج سند الذي يقوم بالصرف، حيث تهدف مبادرة سند إلى تقديم يد العون للأفراد المتزوجين حديثاً وتخفيف تكاليف وأعباء الزواج، والعمل علي تعزيز قدرات الأفراد المقيمين داخل المجتمع السعودي، بالإضافة إلى حل مشكلة تأخر الزواج وتسهيل صعوبة الزواج داخل المملكة العربية السعودية، ويتم صرف المبلغ المذكور بناءً علي توافر الشروط السابقة التي تحددها مؤسسة محمد بن سلمان سند.

طريقة التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان

التسجيل في موقع سند محمد بن سلمان يتم بخطوات بسيطة لجميع المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، من خلال الدخول علي رابط موقع سند محمد بن سلمان الخاص بالتسجيل، والقيام بتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة، ويتم التسجيل كالتالي:

الدخول علي موقع سند محمد بن سلمان: تسجيل دخول.

يتم اختيار الصفحة الخاصة بالمبادرة الخاصة بالدعم النقدي لسند.

ثم يتم التأكد من صحة ومطابقة الشروط الخاصة بأهلية سند الزواج المحددة من محمد بن سلمان.

يتم إنشاء حساب خاص من خلال اسم مستخدم وكلمة مرور علي أن يتم إدراج جميع البيانات المطلوبة.

يجب تعدي الدورة الخاصة بالوعي المالي، ثم يتم الانتظار برسالة تفيد باعتماد الطلب المقدم.

ثم تعمل منصة سند علي مراجعة الطلب الذي تم تسجيله إلكترونياً، والتأكد من صحة البيانات الشخصية التي قد تم تسجيلها من خلال التعاون مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، حتي تتعرف المنصة علي مدي احقيه المواطن أو المواطنة من الحصول علي الدعم الذي تقدمه منصة سند لمواطنيها.