24 قتيل حصيلة ضحايا شحنة كوكايين مغشوش بيعت في الأرجنتين

أكدت وزارة الصحة الأرجنتينية أن حصيلة ضحايا شحنة الكوكايين مغشوش التي بيعت في ضاحية لوما إيرموسا ارتفعت إلى 24 قتيلا.
وأشارت الوزارة إلى أن 23 شخصا آخرين لا يزالون في المستشفى في منطقة بوينس آيرس إثر تعاطيهم جرعات من الكوكايين المغشوش.
وتم بيع المادة المخدرة المغشوشة في نقطة بيع تقع في ضاحية لوما إيرموسا على بعد 40 كيلومترا عن وسط العاصمة بوينس آيرس.
وأوقفت الشرطة حتى الآن 13 مشتبه فيهم بالتورط في بيع الشحنة المغشوشة من الكوكايين، بينهم زعيم معروف لشبكة محلية للاتجار بالمخدرات في شمال غرب العاصمة يلقب بـ"إل بايسا" ("الفلاح")
ولم تحدد بعد المادة التي مزجت بالكوكايين في المختبر لكن السلطات تظن أنها أحد مشتقات مادة أفيونية، ومن غير المستبعد أن مزجها تم بتعمد كجزء من الصراع من أجل النفوذ بين عصابات تهريب مخدرات.
وإجمالا لجأ أكثر من 200 شخص إلى المستشفى في الأيام الأخيرة جراء تسممهم بالكوكايين المغشوش، ودعت السلطات كل من اقتنى الكوكايين خلال هذه الفترة الامتناع عن تعاطيه والتخلص منه.
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