عاجل.. وسائل إعلام مغربية تكشف مفاجأة: 80 سنتيمترا تفصل المنقذين عن ريان

جدة - نرمين السيد - قال عضو لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان المحدثة بعمالة إقليم شفشاون، عبد الهادى الثمرانى، قبل لحظات إن المسافة الفاصلة بين فرقة الإنقاذ والطفل العالق فى حفرة مائية لا تتجاوز ثمانين سنتيمترا.





وحسب ما أفاد موقع هسبريس المغربى تسير أشغال الحفر اليدوى فى الاتجاه الصحيح، وفق عناصر الإنقاذ بعين المكان، ويعمل خبراء طوبوغرافيون، بمعية تقنيين جدد ملتحقين بالطاقم، على الإرشاد إلى مكان تواجد الطفل ريان بدقة كبيرة. دخل فريق طبى يرأسه طبيب مختص فى الإنعاش وممرضون إلى داخل النفق الذى يتواجد به الطفل ريان، بعدما استطاع فريق الإنقاذ الوصول إليه، وفق ما أكدته مصادر من عين المكان. وذكر موقع هسبريس المغربى أنه ما زالت سيارة إسعاف مرابطة بالقرب من مكان سقوط الطفل ريان الذى سقط فى ثقب مائى بالقرب من منزله بمركز تمروت. هذا وكان الطفل المغربى ريان البالغ من العمر 5 سنوات، قد سقط أول أمس الثلاثاء فى البئر التى يبلغ عمقها 60 مترًا، وتبذل فرق الإنقاذ جهودًا كبيرة منذ ما يقرب من 90 ساعة لمحاولة إنقاذه.

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